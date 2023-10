Se cae Spotify en pleno estreno del disco de Bad Bunny 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

Bad Bunny estrenó su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” y a tan solo unos minutos de haber liberado los 22 tracks que conforman el álbum, la plataforma de Spotify no soportó y se cayó.

A través de redes sociales, los fans reportaron fallas en la plataforma de streaming de música y señalaron que ésta se cayó, debido al estreno del disco de Bad Bunny.

“Spotify déjame escuchar el álbum de Bad Bunny”, “Bad Bunny hizo que Spotify no soportara”, “Mi Spotify se cayó cuando estoy tratando de escuchar el nuevo disco de Bad Bunny”, fueron algunos de los comentarios de los fans que están impacientes por oír la nueva música de Benito.

Se cayó Spotify por el álbum de Bad Bunny xd pic.twitter.com/b17BDzTFoS — Cesar VZ (@vzcesarvz) October 13, 2023

Literalmente Bad Bunny hizo que Spotify no soportara 💋 pic.twitter.com/AY5WK3QbOy — Al (@alan10_yo) October 13, 2023

Este es el tracklist del disco de Bad Bunny

Bad Bunny había adelantado que su nuevo disco tendría 22 canciones y en redes sociales se filtró un supuesto tracklist en el que se hablaba de que Benito iba a colaborar con varios artistas, supuestamente uno de ellos sería Peso Pluma.

Pero tras el estreno del disco disipó los rumores y en la mayoría de las 22 canciones canta solo Bad Bunny, excepto en "Fina" que comparte créditos con Young Miko.

1. NADIE SABE

2. MONACO

3. FINA

4. HIBIKI

5. MR. OCTOBER

6. CYBERTRUCK

7. VOU 787

8. SEDA

9. GRACIAS POR NADA

10. TELEFONO NUEVO

11. BABY NUEVA

12. MERCEDES CAROTA

13. LOS PITS

14. VUELVE CANDY B

15. BATICANO

16. NO ME QUIERO CASAR

17. WHERE SHE GOES

18. THUNDER Y LIGHTNING

19. PERRO NEGRO

20. EUROPA:(

21. ACHO PR

22. UN PREVIEW