Bad Bunny y Kendall Jenner van a concierto de Luis Miguel y así los captaron al salir del show

El cantante Bad Bunny sorprendió al declararse fan de Luis Miguel y asistió a uno de los conciertos que dio El Sol en Nueva York, claro que iba acompañado de su novia Kendall Jenner.

Todo sucedió porque Bad Bunny compartió en sus historias de Instagram un video del concierto de Luis Miguel, en las imágenes se ve a El Sol cantando su éxito de “La incondicional”.

Sin embargo, después del show Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados por los paparazzi llegando a su hotel en Nueva York.

Bad Bunny en el concierto de hoy de Luis Miguel en nueva York

La primera en entrar al hotel fue Kendall, quien trataba de taparse la cara con su bolso, mientras que Bad Bunny traía una gorra con la que también intentó cubrirse la cara.

Hasta el momento no se sabe si el cantante de “Titi me preguntó” tuvo un encuentro más cercano con Luis Miguel, ya que estaba en un palco y no en la primera fila como se podría haber esperado.

Bad Bunny y Kendall Jenner saliendo del concierto de Luis Miguel en Nueva York.

Sin embargo, las especulaciones sobre si vio a El Sol en backstage abundan en las redes, ya que al salir del show se le vio a Bad Bunny ser resguardado por un elemento de seguridad que tenía un gafete que decía “All acccess”.

Carolina Herrera también fue a concierto de Luis Miguel en NY

El concierto de Luis Miguel fue una noche de estrellas, ya que además del reguetonero y su novio también estuvo presente la famosa diseñadora de moda Carolina Herrera, quien tiene la sede de su empresa en Nueva York.

La diseñadora estuvo en las primeras filas del show, por lo que Luis Miguel bajó del escenario para entregarle un pequeño ramo de flores blancas, El Sol fue muy atento con ella.