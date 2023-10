Christian Nodal desata críticas en redes sociales por FOTOS con Cazzu; aseguran que denota tristeza

Una de las parejas del momento es si lugar a dudas la de Christian Nodal y Cazzu, quienes hace apenas una semanas se convirtieron en padres de una hermosa bebé. La pareja había permanecido aislada del ojo público hasta apenas hace unos días, que acudieron a un evento de Vogue.

A mediados de septiembre nació la primera hija de Christian Nodal y Cazzu, en Buenos Aires, Argentina. Nodal comenzó su historias de amor con la rapera argentina Cazzu apenas hace un par de años y hoy viven una de las etapas más importantes de sus vidas.

El famoso cantante de regional mexicano desde hace algún tiempo se fue a vivir al país sudamericano, con su actual pareja, y en una reciente entrevista señaló que le gusta vivir allá por la tranquilidad que el lugar le brinda.

"Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta", dijo Christian Nodal durante una entrevista.

Christian Nodal y Cazzu se dejan ver en un evento de Vogue

Luego de unas semanas fuera del ojo público, la pareja se dejó ver en un evento de Vogue, con motivo del Día de Muertos. La rapera argentina acudió radiante, con un vestido entallado, entonos negros y azules. Por otra parte el intérprete de "Botella tras botella" lució un traje rojo con toques negros, sin camisa, que lo hicieron entonar con el estilo rebelde de la sudamericana.

Sin embargo, los internautas no pudieron ignorar el rostro del mexicano, y señalaron que tiene un semblante triste, hecho que causó eco en redes sociales y acaparó los titulares de los principales medios de comunicación.

"Triste ver cómo este hombre refleja cualquier cosa menos felicidad o alegría, y no es aquí sino en ninguna de sus fotos desde hace rato", señalan en redes sociales, "Refleja una gran tristeza Nodal", apuntan los internautas. "No se por que algunos les gustaron estas foto, pero la mirada de Nodal es de tristeza o perdida, nada que ver con el reflejo de felicidad", aseguran.

