Fans piden justicia para Johnny Depp por juicio contra Amber Heard

Luego de que inicia el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, los fans del actor le mostraron su apoyo a través de las redes sociales.

Los seguidores de Johnny Depp crearon el hashtag #JusticeForJohnnyDepp para enviar mensajes de apoyo al actor de “Piratas del Caribe”.

“Hoy comienza el Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard y voy apoyarlo”, “El hecho de que Amber Heard sea mujer no quita que agredió, humilló, maltrato e incluso hizo acusaciones falsas hacia a Johnny Deep, NO por el hecho de ser mujer se le tiene que tener consideración”, “Esta es la cara de una abusadora que no le importó arruinarle la carrera a un hombre tan bueno como Johnny Depp, que le dañó la imagen, le maltrató física y psicológicamente”, fueron algunos comentarios de los usuarios de Internet.

-¿Por qué tan elegante Homero?

-Hoy comienza el Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard y voy apoyarlo.#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/HncjKveBYy — ✨Angie Micete✨ (@AngieMicete) April 12, 2022

El hecho de que Amber Heard sea mujer no quita que agredió, humilló, maltrato e incluso hizo acusaciones falsas hacia a Jhonny Deep, NO por el hecho de ser mujer se le tiene que tener consideración. #JusticeForJohnnyDepp — L de loquitaxti (@luchiiss_) April 12, 2022

Creo que es momento de que muchas personas se den cuenta de que no siempre el hombre es el violento o el tóxico, Amber le hizo/hace la vida imposible a Johnny y todavía hay personas que la apoyan! Este hombre se merece todo el cariño y apoyo del mundo!! #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/DwlIj44MN0 — mariana🇦🇷🐺 (@HECKLINTW) April 12, 2022

¿Por qué inició el juicio Johnny Depp y Amber Heard?

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación en la corte de circuito del condado de Fairfax después de que ella escribió un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se refería a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Depp dice que el artículo lo difama indirectamente al referirse a las acusaciones de abuso que Heard hizo en 2016. Depp niega haber abusado de ella.

El equipo de Depp argumenta que el artículo es un ejemplo de “difamación por implicación”. En el artículo de diciembre de 2018, Heard escribió: “hace dos años me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí la fuerza total de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que denuncian”.

El juicio inició este martes y unas 80 personas, la mayoría simpatizantes de Johnny Depp, se sentaron en la corte. Algunas se formaron por horas para tener asientos, aunque varias filas quedaban vacías.

