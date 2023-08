Fans de Taylor Swift se ofenden porque no le dedicó un tuit a México: 'nos peluseó'

Taylor Swift iniciará su serie de conciertos en México este jueves 24 de agosto y las swifties más fuertes están que explotan de emoción, pues será la primera vez que vean a su diosa en el país, suceso que quizás no se repita dentro de mucho tiempo.

Sin embargo, hay otros fans de la cantante que están enojados y sentidos con ella, porque la famosa no le ha dedicado un tuit a sus shows en México, como suele hacerlo cada vez que se presenta en su natal Estados Unidos y otras naciones.

Yo esperando que Taylor Swift publique: "See you soon Mexico City".🥺✨ pic.twitter.com/OdUafh60CJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 22, 2023

El “The Eras Tour” es uno de los espectáculos más esperados en México de este 2023, motivo por el cual las swifties se estuvieron peleando en redes por obtener algún boleto para los conciertos e incluso desde ahora ya están haciendo fila afuera del Foro Sol para ser las primeras en entrar.

No obstante, otros fans más sensatos han manifestado en redes que están ofendidos porque la cantante estadounidense no ha tuiteado su característico “See you soon…” (Nos vemos pronto), pero en la versión de los conciertos que dará en México.

Swifties esperando una publicación de Taylor Swift que diga "see you soon Mexico City 🔜🇲🇽": pic.twitter.com/LYH4mAl1j9 — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 22, 2023

Ante ello, miles de fans han asegurado que Taylor Swift sólo vino a México por puro compromiso o por cuestiones de marketing y que en realidad no tenía ganas de venir; y los más fatalistas han afirmado que sienten que la famosa podría cancelar sus shows por no haber tuiteado.

Todos los que pensamos que Taylor Swift diría «see you soon Mexico City» y El soon ya es mañana, solo restaría un see you tomorrow pero lo dudo muchísimo 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/wO5M8wPxMy — karma is a dog (@albertgaunt) August 23, 2023

"Realmente Taylor Swift ignoró su parada más grande de esta primera parte del tour con tal de no escribir 'See you soon Mexico' o 'you’re next, Mexico'", "La manera en la que a cierta rubia le valió madre y jamás tuiteo See you soon Mexico City" y "Buenos días a todos menos a Taylor Swift que no ha publicado el 'see you soon Mexico'”, tuiteraon.

"Jajaja la Taylor Swift ya posteó el 1989 TV y ni un 'México see you soon!', que ojete la vdd haha", "noma, la Taylor nos peluseó monumentalmente, no se vale" y "Taylor Swift ni se acuerda que tiene 4 conciertos en México. Ni un perro tuit ha puesto, que espera señora?", añadieron.