Muere querida actriz, que participó en la serie de La Niñera, a los 70 años

Una querida actriz que apareció en la famosa serie de los 90 La Niñera, junto a Fran Drescher, falleció a los 70 años.

Se trata de Nancy Frangione, quien interpretó a la prima de Fran Fine en la serie, cuyo nombre era Marsha. Solo apareció en un capítulo en la serie de La Niñera.

La noticia de su muerte se dio a conocer a través de un obituario publicado en varios sitios web, en el que se revela que Nancy Frangione murió el 18 de agosto en Barnstable, Massachusetts, según su obituario. Sin embargo, no se han dado detalles de la muerte de la actriz.

¿Quién era Nancy Frangione, actriz de La Niñera?

Nancy Frangione nació el 10 de julio de 1953, saltó a la fama en 1977 cuando apareció en “All my children”, en donde interpretó a Tara Martin.

Además de participar en La Niñera también estuvo en la serie “Otro mundo”, en la que interpretó a Cecile DePulignac, entre 1986 y 1996.

Nancy no solo destacó como actriz en televisión, sino que también apareció en Broadway con el musical “Equus” en 1974. También en películas para televisión que fueron “Sharing Richard” y “In the line of Duty: A cop Killing”.

Los fans de La Niñera lamentan su deceso, ya que aunque su participación fue breve los fans la recuerdan con mucho cariño.