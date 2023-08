Como fichas de dominó, fans se caen en concierto de Lana del Rey y nadie sabe qué pasó ¿Mala energía?

Lana del Rey se presentó en el Foro Sol con dos exitosas fechas en las que reunió a sus miles de fans, sin embargo, en uno de sus conciertos pasó algo inexplicable que dejó a los fans confundidos y lesionados.

Todo sucedió cuando la artista interpretaba su tema “Pretty When You Cry”, los fans disfrutaban de la presentación de la cantante en la zona General A, es decir, que estaban a ras del suelo, no es gradas.

En todos mis años de conciertos es la primera vez en la vida que veo esto. Decenas de fans se cayeron comp fichas de dominó en pleno show de Lana del Rey en el Foro Sol. Los que estaban ahí siguen sin entender lo que les pasó en segundos. pic.twitter.com/XaFbyP7Msz — Trino Treviño (@trinodj) August 17, 2023

Cuando de repente se observa a lo lejos como si fuera la famosa ola de los conciertos que los fans empiezan a caer como en efecto dominó. Los seguidores de la artista terminaron el piso y, según los reportes de redes sociales, algunos terminaron lastimados por el impacto.

En redes sociales circulan los videos del momento en el que ocurrió esto y los usuarios y fans están preocupados, ya que no saben cómo pasó esto.

¿Lana del Rey le quita la energía a sus fans?

Los usuarios no dudaron en reaccionar con divertidos memes del momento en el que los fans quedaron tirados en el concierto.

“Se identifican como dominós”, “Todo por estar en el celular”, “Se quedaron dormido”, “Eso nunca lo había visto ni en eventos con mayor afluencia y empujones. Coldplay o los Fabulosos en el Zócalo donde temí por mi integridad. Neta sí está bien raro”, fueron los comentarios de la gente.

Memes de Lana del Rey Foto: Especial

Algunos más hicieron teorías en las que aseguran que lo que pasó fue producto de la energía, y es que algunos afirman que Lana del Rey le roba la energía a sus fans en los shows y por eso se caen.

“Sigan regalando su energía, ya a estas alturas todos saben que en esos conciertos hacen rituales”, “Una fuerza diabólica”, “Neta... Algo los empujo”, “Estuvo horrible estuve ahí y pensé que era una estampida pero no”, fueron algunos de los comentarios de los fans.