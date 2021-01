Filippa Giordano: con la pandemia me he reinventado

La mejor lección que la pandemia de Covid-19 le ha dejado a la reconocida cantante Filippa Giordano es que no hay edad para ser mejor ni limitaciones para aventurarse a hacer cosas nuevas, algo que ha puesto en práctica también en su vida profesional, donde ha emprendido conciertos vía streaming y colaboraciones con otros artistas desde la distancia.

“He aprendido que puedo hacer muchas cosas que no creía, es plantearte nuevos caminos, reinventarte, volver a empezar, entender cuáles son las prioridades en tu vida, cómo alimentar más el espíritu, el acercamiento a la fe, que puedas ser diferente”, expresó a La Razón.

De ese aprendizaje surge su nuevo proyecto, un espectáculo virtual en el que, junto al tenor Fernando de la Mora y al pianista Chacho Gaytán, interpretará baladas, boleros, huapangos, arias, canciones napolitanas, folclore y música para infantes, con el fin de aportar su granito de arena para reactivar a la industria y que las familias vivan un momento de disfrute desde sus casas.

La pandemia me ha permitido dedicarme a otras cosas o aprender nuevas, cambiar, interiorizar y descubrir aspectos que de repente la vida frenética no me daba tiempo

Filippa Giordano, Cantante

“Ha sido increíble coincidir en este año tan difícil con dos grandes artistas mexicanos y amigos, con quienes primero colaboré a la distancia con el tema ‘Abrázame’, cada uno desde su hogar grabó la parte que le correspondía, con Chacho Gaytán al piano. A partir de ahí se nos antojó presentar un espectáculo completo”, detalló Filippa Giordano.

Las canciones que formarán parte del show estarán bajo la dirección de Chacho Gaytán, a quien la intérprete admira por tener un “alma clásica y pop”.

“Hemos visto que la cultura, el arte y el entretenimiento ha sido nuestro compañero en todos estos meses, ha estado alimentando nuestras almas, corazones y ánimo; tenemos el deseo de seguir ofreciendo material al público y el anhelo de dar trabajo a nuestro equipo, que se ha quedado bastante tiempo sin tener ingresos; queremos darle vida al medio que ya necesita seguir adelante”, abundó la artista.

Aunque el concierto, aún con fecha por definir, se presentará de manera digital, Giordano espera después ofrecerlo con público en vivo.

Nuestra visión es hacer un concierto para todas las edades, e incluso pensamos dedicarle un espacio a los niños con un bloque de las princesas de Disney y de algunos temas del gran Cri Cri; hay momentos disco, baladas, boleros, mucha música mexicana e italiana Filippa Giordano, Cantante

“Soñamos que 2021 ya sea el aterrizaje nuevamente a teatros, auditorios y conciertos en vivo con público. Desde el año pasado estamos tratando de entender cuáles pueden ser las soluciones, nos queda claro que será en lugares abiertos donde sabemos que es reducida la posibilidad de un contagio; todo ese estudio se ha hecho porque la emoción que te da tener al artista en vivo siempre será más impactante que desde tu casa”, señaló la soprano.

TRANSFORMA SU VIDA

Estar lejos de los escenarios, para Filippa Giordano ha sido la oportunidad para pasar más tiempo con sus hijos.

“Los artistas viajamos mucho; entonces, he podido disfrutar de mi hogar, de mis hijos, quienes si bien, han perdido el contacto con sus amigos, han gozado de la presencia 100 por ciento de sus papás y eso ha sido único. No recuerdo que en la historia de la humanidad haya habido algo similar, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, mi mamá y mi abuelo me contaban, que aunque había hambre y dificultades económicas, el convivir no se les quitó”, compartió.

En estos meses también ha tenido mayor tiempo para convivir con sus fans, a través de los lives que ha hecho en Facebook, algo que en su vida habitual no tenía oportunidad de hacer.

Aunque trata de ver el lado positivo de las cosas en medio de la tragedia que ha dejado el coronavirus, Filippa Giordano también reconoce que aún no se acostumbra a la falta de abrazos.

“Lo que más he extrañado son los abrazos, desde siempre he sido muy kinestética, me encanta; incluso con mis fans cuando se avientan a darme un abrazo siempre he sido muy cálida. Esa parte de distanciarme para su bien, el mío y de los que amo, no me gusta, me suena a mucha frialdad; también he extrañado olvidar desinfectar algo, esa libertad de no estar pendiente de todo y estar más relajada, esa parte me cansa; el cubrebocas lo odio; además porque nosotros la boca la usamos mucho para expresarnos en nuestro campo, pero he usado muchísimo la mascarilla, he creído mucho en ella, la sigo utilizando y la recomiendo, pues no me he contagiado de Covid”, apuntó.