Juan de Dios Pantoja, en el hospital, tras pelear con acosador de Kim Loaiza (Video)

Juan de Dios Pantoja fue hospitalizado luego de pelearse con un tiktoker que acosó a su esposa Kim Loaiza y a su prima Mont Pantoja, reveló a través de videos en TikTok, donde alertó acerca de Augusto, conocido por atentar contra influencers y celebridades.

“No me voy a andar con mentiras ni ocultando cosas, la verdad es que le puse un cuatro al acosador de TikTok, seguro han escuchado de él, es un tipo que se la pasa acosando a muchas tiktokers, celebridades y últimamente se metió con mi prima, mi mujer y lo que de verdad fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija, una niña de un año y medio”, expresó.

El cantante Juan de Dios Pantoja explicó que lamentablemente tuvo que “recurrir a la violencia” ante el acoso contra su esposa, hija y prima. “El golpe que le di fue tan duro que me quebró dos nudillos, pero lo hecho, hecho está, hay que afrontar las consecuencias”, agregó.

En el video que publicó compartió las radiografías de su mano, en las cuales se aprecian las lesiones que sufrió y por las cuales tendrá que ser sometido a una operación.

Juan de Dios Pantoja, quien fue criticado en redes sociales por usar la violencia y no acudir ante las autoridades, lamentó que “desgraciadamente” en México las instancias no siempre atienden estos casos.

“Casi siempre se esperan a que sea algo muy grave y que haya mucha presión, no me quise esperar a que ese tipo se acercara a mi familia. Dijo que iba a ir por mi hija y que iba a ‘tocar la cintura hermosa de Kimberly’. Me alarmé y busqué la manera de verlo cara a cara para enfrentarlo para que se sepa a qué se atiene, para que se dé cuenta que mi familia tiene quien la proteja”, narró.

Un hombre que no defiende a su familia, NO ES HOMBRE. pic.twitter.com/Nq0sM3fQcw — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) January 25, 2021

Por su parte, el acosador también confirmó en redes sociales que recibió una golpiza por parte de Juan de Dios Pantoja: “No los voy a engañar. Sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes. No es fake. No es como lo del Rey Grupero. La mano con la que está enyesado Juan de Dios no es con la que me pegó es con la otra, pero de todas maneras sí fue real. Ahí está”.

AG