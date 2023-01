Filtran VIDEO íntimo de Karely Ruiz con otra mujer que vendió en OnlyFans: "Si soy yo"

Karely Ruiz volvió a ser víctima de las filtraciones de Internet y es que ahora circula un video que ella subió a su OnlyFans en el que la influencer aparece con otra mujer en situaciones sexuales.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, Karely Ruiz aparece acostada sobre una cama, mientras detrás de ella está una mujer rubia que comienza a darle besos en las piernas a la influencer hasta llegar más arriba.

En otras fotos que se difundieron del video, Karely Ruiz y la mujer rubia se están besando en diferentes situaciones.

Así reaccionó Karely Ruiz a la filtración de su video

A Karely Ruiz no le gustó nada que se haya filtrado su video de OnlyFans, pues la influencer consideró que distribuir el material de los artistas de OnlyFans no es justo para la gente que paga por ver el contenido exclusivo en la plataforma.

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pende… lo sacó. Algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos han de decir: ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’”, dijo Karely Ruiz.

Esta no es la primera vez que filtran el contenido íntimo de Karely Ruiz de OnlyFans, se han filtrado fotos de ella sola, así como de sus colaboraciones con Celia Lora y otras influencers.