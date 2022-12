Lafourcade encabeza lista de los mejores discos de 2022

Año 2022: ¿pospandemia? Todavía la industria musical no se recupera totalmente: merma en las utilidades y regalías de compositores, intérpretes y productores. Muchos sellos optaron por el formato digital. Para los coleccionistas, aparecen registros en vinilo. Presentamos un mapa de los mejores álbumes físicos distribuidos en México en 2022. El marketing del disco físico de factura nacional y de otros países tuvo una merma de un 40 por ciento con relación al 2019. Del diálogo con ejecutivos de disqueras, músicos, DJs y, sobre todo, melómanos, nace este catálogo; asimismo, de un repaso por las columnas Las Claves/El convite, entrevistas y notas publicadas en este diario de temas musicales. Escrutinio entre más de 60 álbumes de clásico, jazz, tradicional mexicano, afrocubano, latinoamericana y española, entre otras modalidades, para asentar el siguiente listado que no pretende ser definitivo: el interés, al revelar este compendio, se sustenta en la calidad, trascendencia y huellas culturales patentadas en cada placa. No importan aquí las cifras de ventas ni el apremio de la ‘moda efímera’ de la TV y la radio comercial.

Natalia Lafourcade Especial

1. De todas las flores

Natalia Lafourcade

Folk pop fusión

Sony Music

La compositora y cantante Natalia Lafourcade presenta De todas las flores: producción musical de Adán Jodorowsky y la presencia de reconocidos instrumentistas: el guitarrista Marc Ribot, el bajista Sebastian Steinberg, el percusionista Cyril Atef y el pianista Emiliano Dorantes. Doce temas que transitan por la vida y la muerte, el amor y el desamor, la celebración a la tierra y a la naturaleza, lo ancestral, la sanación, el misticismo, la inclusión y lo femenino: ejes temáticos que protagonizan un fonograma íntimo, sentimental, nostálgico y gozoso secundado por un formato orquestal de piano, guitarra (eléctrica/acústica), cuatro, contrabajo, bajo eléctrico, percusiones, cuerdas (violín, cello), vientos (trompeta, saxofones, flugelhorn) y coro.

Pacho Flores & Orquesta Sinfónica de Minería Especial

2. Estirpe

Pacho Flores & Orquesta Sinfónica de Minería

Música Iberoamericana

Grammophon

Pacho Flores: instrumentista y compositor venezolano, uno de los trompetistas más acreditados a nivel mundial por elogiadas presentaciones como concertino. Estirpe: Concierto de Otoño: I. Son de luz. II. Balada de floripondios. III. Conga de Flores (Arturo Márquez); Crónicas Latinoamericanas: I. Panorámicas. II. Diálogos. III. Influencias (Daniel Freiberg); Concierto venezolano (Paquito D’Rivera); Mestizo (Efraín Scher); Morocota (Pacho Flores). Invitados: Paquito D’Rivera y Daniel Freiberg. Primera grabación de una agrupación mexicana (Orquesta Sinfónica de Minería; dirección, Carlos Miguel Prieto) con Deutsche Grammophon, sello líder a nivel mundial. Encomio del catálogo de la música de concierto iberoamericana.

Argentina Durán Especial

3. El sonido de la plata

Argentina Durán

Instrumental piano

Estudio 13

Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, en su álbum debut como solista: El sonido de la plata integrado por once pistas que suscriben gozosos momentos en sonoridades de Danzas tropicales (Elorduy); Balada mexicana (Ponce); Vals capricho (Castro); Danzón No. 2 (Márquez); Primer tono del cuaderno de Maitines (Sor María Clara); Variaciones (Elízaga); Preludio (1, 2) y Reflejos, tres piezas escritas por la instrumentista.

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Especial

4. I MISSED YOU TOO

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera

Jazz Afrocubano

SunnySide

Reencuentro de dos figuras emblemáticas del jazz cubano. Placa que incluye estándares, piezas clásicas del repertorio latinoamericano y también nuevas composiciones: “Mambo Influenciado” (Chucho Valdés), “Mozart a la cubana” (Chucho Valdés), “I Missed You Too” (Paquito D’Rivera), “Pac-Man” (Hilario Durán), “Claudia” (Chucho Valdés), “El Maja de Vento” (Valdés/D’Rivera) y “El Día Que Me Quieras” (Carlos Gardel).

Eliane Elias, Chick & Chucho Valdés Especial

5. MIRROR MIRROR

Eliane Elias, Chick

& Chucho Valdés

Jazz

Candid Records

Trío liderado por la pianista brasileña Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés. Serie alterna de duetos de Elias con Chick Corea & Valdés. Duetos “muy especiales”, al decir de Elias. Dos pianos uno frente al otro como una hermosa imagen de espejo: cada dúo refleja los pensamientos e ideas del otro en asombroso azogue musical. Premio Grammy 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino.

Marc Anthony Especial

6. PA'LLA VOY

Marc Anthony

Afrocaribeño

Sony Music

Despliegue del ‘estilo salsero’ del cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony: amalgama de aires de son cubano, guaracha, bolero-son y timba habanera. El tema “Pa’lla voy”, arreglo con nueva letra de una pieza del grupo Africando en los años 90. Salsa dura de insoslayable invitación bailable.

Gonzalo Rubalcaba Trío Especial

7. SKYLINE

Gonzalo Rubalcaba Trío

Jazz

5Passion Records

Premio Grammy 2022 por Mejor Álbum de Jazz Instrumental. Formato de Trío completado con Ron Carter (bajo) y Jack DeJohnette (batería). Nueve temas ejecutados con absoluta maestría desde las franjas de las concordias sincopadas en un despliegue de armónicos integrados a los signos del mejor jazz contemporáneo.

Chick Corea Especial

8. PLAYS

Chick Corea

Piano jazz y clásico

Concord

El virtuoso pianista Chick Corea (1941–2021) en un despliegue de piano solo que se interna en el cosmos de compositores clásicos, de jazz, de pop y brasileño: Mozart, Gershwin, Scarlatti, Bill Evans, Jobim, Chopin, Scriabin, Monk y Stevie Wonder, complementado por piezas de su autoría (Children’s Song). Placa grabada en vivo por Corea meses antes de su muerte.

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Especial

9. VIENTO Y TIEMPO

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Afrocubano

Top Stop Music

El pianista Gonzalo Rubalcaba y la vocalista Aymée Nuviola, amigos desde la infancia en su natal Cuba, acompañados por un ensamble que se adentra en el changüí/songo, el pregón, la guaracha, el son montuno, la timba, el funk, la conga santiaguera, el bolero, el danzón y el bolero-son, guiados por los tejidos cadenciosos de un piano de asombroso imaginario armónico-rítmico. Incluye clásicos como “El Manisero” y “Lágrimas negras”.

Los Tigres del Norte Especial

10. LA REUNIÓN

Los Tigres del Norte

Norteña, corrido

Universal Music

La agrupación sinaloense Los Tigres del Norte de excepcional trayectoria: la esencia de sus temas la convierte en máximo representante de la cultura popular mexicana, se ha ganado el nombre de Los Ídolos del Pueblo. Doce pistas inéditas: “A mi gente de acá”, “La Carta” y “Me falta un pecado” y el exitoso “La Reunión” (Eduardo García Márquez).