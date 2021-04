“La fotografía evoca la esperanza y la libertad”

Durante el rodaje de la cinta Nomadland, Joshua James Richards, nominado a Mejor Fotografía en los Oscar, buscó privilegiar la luz natural disponible y ser meticuloso para no arruinar las tomas de los paisajes, pues lo que quería reflejar eran aspectos como la esperanza, la libertad y el descubrimiento.

“Creo que lo que muestra el paisaje es esperanza, libertad y descubrimiento; era lo que buscábamos evocar”, destacó Richards en entrevista.

El director de fotografía compartió que fue crucial que todo girara entorno a la mirada de Fern, la protagonista de la historia, quien tras la muerte de su esposo decide emprender un viaje para buscar trabajo.

“Intenté que todo estuviera anclado en la perspectiva de Fern, pero sentía que eso no significaba que no pudiéramos tener tomas más amplias, que un paisaje no pudiera decirnos algo sobre la experiencia de ella en ese momento. Era ver cómo se identificaba con el entorno, que tuviera su propia personalidad y dar cuenta de su mundo interior, sus recuerdos, sus emociones”, contó el director.

Me entusiasma que la fotografía en cine sea cada vez más inmersiva, más intimista, que nos lleve a lugares en los que nunca hemos estado

Para Richards fue gratificante retratar el mundo exterior en el filme. “Nos fijamos el objetivo de trabajar con la luz natural o

disponible. Puede ser que haya sido un poco estricto o rígido en ese sentido, porque podría haberme facilitado las cosas y usado algunas luces más”, indicó.

Richards resaltó que Nomadland es una cinta con una mirada actual. “Es una película hecha en esta época, acerca de esa generación. Me gustó cuando Alfonso Cuarón dijo, al hablar de Roma, que le gustaba ver el pasado a través de una lente moderna. Me resultó una idea progresista, en términos de lenguaje, porque hubiera sido tan fácil haber hecho una película retro, pero no lo hizo. Veo esa época desde la nuestra. Eso es lo que me interesó. Creo que al pensar en la dirección de fotografía, es una forma de comunicación”, resaltó Richards.