Las FOTOS de Belinda y todo el elenco caracterizado para la serie de Paco Stanley

La polémica serie de ¿Quién mató a Paco Stanley? Reveló las primeras fotos oficiales de cómo se ven Belinda y el resto del elenco caracterizados como sus personajes.

La revista Quien publicó las fotografías de Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Roberto Duarte, Javier Ramírez Gómez “El Cha”.

Así se ve el elenco de la serie de Paco Stanely caracterizado

Belinda interpretará a Paola Durante, quien fue la edecán encarcelada acusada de ser cómplice del asesinato de Paco Stanley, sin embargo, tiempo después salió de prisión absuelta de los cargos que se le imputaron. La cantante y actriz se puso una cabellera rubia platinada y corta para poder dar vida a la modelo.

“Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara; jamás pensé transformarme así para un proyecto, pero no cabe duda: me encantó", contó Belinda a la revista.

Belinda caracterizada como Paola Durante para la serie de Paco Stanley Foto: Quien

Luis Gerardo Méndez será Mario Bezares y aseguró que es uno de los personajes más complejos que ha hecho.

"Para mí era muy atractivo por todos lados. Eran muy talentosos, muy carismáticos, pero también podrían ser muy sombríos", mencionó a la publicación.

Roberto Duarte dará vida a Paco Stanley, mientras que Javier Ramírez Gómez “El Cha” interpretará al mejor amigo de Paco, Benito Castro. “La gente la verá y seguramente sacará sus propias conclusiones”, comentó el músico.

Sin embargo, parece que a los usuarios no les gustó el cast de la serie del asesinato de Paco Stanley, algunos cibernautas señalaron que parece que se trata de un programa de parodia.

“¿Es parodia? O es algo serio?”, “Belinda se parece a la de y donde están las rubias”, “Parece sketch de La Hora Pico”, “Que mal se ve Belinda en esa foto. Pensé que era parodia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.