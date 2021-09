¿Freddie Mercury y Michael Jackson se odiaban? Así fue el día en que se conocieron

El rock y los fans celebran que este 5 de septiembre Freddie Mercury cumpliría 75 años, uno de los íconos de la música y una de las voces más impresionantes en la historia.

Freddie Mercury murió a los 45 años, a causa del sida, pero el tiempo que tuvo de vida le alcanzó para ser reconocido como una de las grandes figuras del rock y tener amistad con otras celebridades de la época, por ejemplo, Michael Jackson.

Freddie Mercury y Michael Jackson tenían planeado lanzar algunas canciones juntos, sin embargo, algo ocurrió entre ellos que terminó por distanciarlos y terminar con su amistad.

Así fue el día que se conocieron Freddie Mercury y Michael Jackson

Freddie Mercury y Michael Jackson decidieron unir su talento en 1983, año en que planearon una serie de colaboraciones, así que el cantante de Queen viajó a Estados Unidos y ahí se reunió con El Rey del Pop en una de las mansiones que tenía el intérprete de “Billy Jean” en Encino, California.

Freddie Mercury y Michael Jackson iban a hacer una colaboración juntos Foto: Especial

El asistente personal de Fredie Mercury, Peter Phoebe Freestone, relató cómo fue aquella visita. Según el testimonio Michael y Mercury estaban grabando en el estudio, pero después el anfitrión decidió darles un tour por su lujosa casa.

Lo que llamó la atención del británico es que Michael no tenía cama, sino solamente un colchón, algo que obligó al intérprete de “Radio Ga Ga” a hacer un comentario que quizá puso incómodo al Rey del Pop.

“—Tienes dinero, ¿por qué no compras una cama? —dijo Freddie Mercury.

—Me siento mucho mejor cuando estoy cerca de la Tierra —replicó Michael Jackson.

—Bueno... ¿cuánto más cerca de la Tierra te hace no tener una cama? Estamos en la planta alta”, contó el asistente de Mercury.

Esto fue lo que distanció a Freddie Mercury y Michael Jackson

La colaboración que Freddie Mercury y Michael Jackson pretendían hacer juntas nunca logró concluirse y todo porque, al parecer, las dos celebridades de la música tuvieron sus diferencias en el estudio de grabación, una de las versiones dice que fue por culpa de un chimpancé.

De acuerdo con esta versión Freddie y Michael estaban en la sesión de grabación del tema “There must be more to life than this”, y como invitado especial estaba el chimpancé Bubbles, el mejor amigo de Jackson. Resulta que la constante presencia del mono irritó al líder de Queen.

“The Daily Mail” culpó al simio de la enemistad y que que el tema no viera la luiz sino hasta después y sin la participación de Jackson.

“Freddie se enfadó muchísimo porque Michael hizo que Bubbles se sentara entre los dos y entre grabación y grabación le preguntaba: ¿Crees que eso ha estado bien? ¿Deberíamos repetirlo otra vez?", contó el escritor David Wigg, quien fuera además amigo personal de Mercury.