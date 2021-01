Comparan a Karol G con Freddie Mercury y se desata la polémica

Un usuario de Internet publicó un comentario en que compara a la cantante de reguetón Karol G con la leyenda de la música Freddie Mercury, lo que generó una gran polémica y una ola de comentarios en las redes sociales.

En Twitter circula una imagen de un comentario en el que se lee: “Bohemian Rhapsody nunca igualará el impacto cultural de Tusa”.

"Freddie Mercury":

Por quienes comparan su música con la de Karol G.

Aunque no se sabe el nombre del usuario que publicó dicho comentario, provocó que los usuarios de Internet se encendieran y reaccionaran con una gran cantidad de comentarios en contra.

Los cibernautas se indignaron por la comparación entre Karol G y Freddie Mercury, pues aseguran que no hay punto de comparación, ya que el líder de la banda Queen se convirtió en una leyenda de la música gracias a su virtuosa voz y su genio musical.

Freddie Mercury le pisa la cara a cualquier reguetonero y trapero.

Freddie Mercury mayor que todos , No hay punto de comparación.

Los usuarios se lanzaron contra la persona que escribió el comentario: “Freddie Mercury le pisa la cara a cualquier reguetonero y trapero”, “A cada uno le puede gustar quien quiera pero comparar a Karol G con Freddie Mercury diciendo que ella es mejor, no hay perdón, Freddie Mercury es superior a todos” y “Dios como puede haber gente tan imbécil de verdad”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Una " persona " dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury ...

LA GENTE: karol g es mejor que freddie Mercury



LA GENTE: karol g es mejor que freddie Mercury



YO:

Algunos más decidieron expresar su enojo a través de memes en los que se imaginaron la reacción de Freddie Mercury al enterarse que lo están comparando con Karol G.

Esta no es la primera vez que el cantante de “Radio Ga Ga” ha sido comparado con un artista de reguetón, en el pasado fue relacionado con Bad Bunny, cuando el puertorriqueño sacó el video de su canción “Yo perreo sola”, en el que el “Conejo malo” se viste de mujer, entonces recordaron el emblemático clip de “I want to break free”.

Yo, después de leer que alguien compara a Freddie Mercury con Karol g 😣

¿Que pasa con la persona que dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury?



¿Que pasa con la persona que dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury?



¿Todo bien en casa? ¿Si asistimos a la escuela?