¿Por qué Frida Sofía ya no va a La casa de los famosos? ¿Quién entrará en su lugar?

Recientemente, un video filtrado reveló que Frida Sofía formaría parte de las celebridades que ingresarán a La Casa de los Famosos, uno de los más exitosos realitys en Latinoamérica. La edición de Telemundo contará con grandes figuras populares en México, como Lupillo Rivera o Alfredo Adame, quien ha dado bastante de qué hablar con sus más recientes declaraciones.

Sin embargo, la filtración de un clip en el video promocional delató la supuesta participación de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán en el show, lo cual sorprendió a la audiencia, quienes con ansias esperaban poder ver en el programa a la joven. A pesar de ello, parece que la artista ya no formará parte de la alineación, lo cual reveló Gustavo Adolfo Infante.

Estos son los motivos por los que Frida Sofía no participará en La Casa de los Famosos 4

Gustavo Adolfo Infante explicó que no podía decir demasiado sobre la información, pero señaló "Frida Sofía tuvo algun asunto con la cadena Univisión, yo no sé si la vayan a demandar, la hayan demandado, no lo sé, el mensaje que me mandó ella es que en todo caso ella debería demandar a Univisión (Telemundo)" señaló.

Señaló que la mujer puso condiciones, como que su expareja, Christian Estrada no participara en lo absoluto en el reality, ni dentro de la casa ni en las galas, con lo cual la cadena cumplió. Si bien, de acuerdo con el periodista ya era un hecho para Telemundo que Frida Sofía Guzmán participaría, parece que el plan se cayó,por completo.

El periodista explica que Frida no puede venir a México "por su situación migratoria" ya que tiene demandas en el Miami, Estados Unidos, país en el que reside, por lo que teme no poder regresar una vez se vaya.

Hasta el momento se desconoce quién podría estar en el lugar de Frida Sofía, sin embargo, ya hay varios confirmados como Leslie Gallardo, Cristina Porta, Guty Carrera, Rodrigo Romeh, La Bebeshita, Lupillo Rivera y Alfredo Adame, por lo que se sabe que la casa estará llena de llamativo contenido.