¿Gala Montes celosa de Karime? 'Solo a mi me puedes tratar bien', le dice a Agus Fernández | VIDEO

Gala Montes es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2 más controversiales, pues en más de una ocasión ha destacado por diversas peleas con sus compañeros en el reality show. Ahora, parece ser que quiere aclarar una de las relaciones que vive en el programa.

Desde hace varias semanas, Agus Fernández y Gala Montes han sido captados en momentos románticos, en los que ambos se besan y se abrazan como los amigos no suelen hacerlo, a pesar de que ninguno de los dos dice querer nada serio con el otro.

Ahora, la actriz decidió aclarar la situación que vive con el modelo de Internet y de pasó, le hizo saber que no le encanta la manera en la que se relaciona con el resto de las integrantes de La Casa de los Famosos México y particularmente, su cercanía con Karime Pindter.

Gala contó con orgullo al resto de cuarto Mar cómo fue la conversación, dejando claro que no tenía intenciones de nada más allá de besarse con el famoso o mejor, ser amigos.

Gala Montes da ultimátum a Agus Fernández

Fue en una conversación con Agus Fernández que Gala Montes decidió dejar en claro que no quiere ser novia del influencer ni mucho menos, además de cuestionarle "por dónde va", asegurando que "a veces le enoja su indiferencia".

Gala exigió respeto por parte del argentino, quien lucía algo confundido sobre la situación, a lo que ella sentenció que si no recibía lo que pedía, terminaría de tajo el trato romántico: "¿Pero vas a cambiar tu forma de ser? Tienes de aquí a mañana. ¿Sí me entendiste? Yo no estoy jugando (...) No, no estoy jugando. Si soy amiga de alguien, soy amiga", expresó Gala Montes.

Ya que Fernández no comprendió en primera instancia la situación, Gala Montes le hizo hincapié en como le molestan sus cambios de actitud y que no quería ser intensa, pero tampoco perder el tiempo, detallando que no quiere nada serio.

Pues Gala entre broma y broma no quiere que trate bonito a sus compañeras, solo a ella.

Esta celando al Agustín.

Y el Agus hasta se ofendió que le insinuara a Karime 🤣.

Ay hija, la que se lo queda pierde, te acuerdas?#LCDFMX2 #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx2… pic.twitter.com/9Qmr2pLKJO — Sour candy (@MrDiegoPerez11) September 10, 2024

Con firmeza, Gala Montes solicitó a Agus Fernández que no tenga tratos lindos con el resto de las compañeras del reality, dejando en claro que no quería verlo con ciertas actitudes hacia Karime Pindter.

"Solo a mí me puedes tratar bien a nadie más, no le puedes poner la mano en la rodilla a Karime, ¿me entiendes?", dijo, ante lo que Agus se escudó al decir que 'La Matrioshka' es su amiga.

"No me importa, mientras estés aquí no puedes hacer eso (...) No, a mí me respetas, no somos nada, pero me respetas. No me importa, esas cosas son las que a mí me molestan, bajas y le das un beso en la frente a todos... no", exigió Gala.