Critican a Gala Montes por burlarse del cuerpo y el sueldo de Agustín Fernández: '¿no que lo amaba?'

Que doble moral del feminismo apoyando a Gala Montes cuando dice que no puede andar con Agustin por que gana menos que ella y no tiene bienes raíces.



Entonces el Hombre debe ganar mas que la mujer?



Ya no entendí nada



La bandera se la quitan y se la ponen cuando les conviene pic.twitter.com/axfH7x5ijI