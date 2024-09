Mamá de Gala Montes ratifica denuncia contra Adrián Marcelo por violencia de género

Crista Montes, madre de Gala Montes, dio a conocer que ratificó la denuncia que levantó contra Adrián Marcelo por violencia de género gracias a sus comentarios en La Casa de los Famosos México 2. Fue hace un par de días que se dio a conocer la denuncia legal por las amenazas del influencer contra la actriz.

La madre de Gala Montes se presentó ante las autoridades del Estado de México y salió en defensa de su hija, para defender así a la mujer de los diversos ataques de Adrián Marcelo a su persona, ya que el creador de contenido no ha dejado de mostrar un comportamiento que muchos interpretan como 'machista'.

Madre de Gala Montes contra Adrián Marcelo

Fue este lunes que la madre de Gala Montes se presentó junto a su despacho de abogados en la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Valle de México. Así, la mujer ratificó la denuncia que interpuso en días pasados contra el conductor.

Lo que Adrián Marcelo hace en La casa de los famosos, atacando la integridad de Gala Montes, señalándole y evidenciando sus carencias, se llama violencia de género. Adjunto evidencia. pic.twitter.com/ct8PzTgQM6 — Frydha Victoria (@frydhavictoria) August 6, 2024

"Estoy hasta el gorro de que este mencionándome", explicó Crista Montes a la cuenta de Instagram Chisme TV, pues asegura que pidió informes y asesoramiento previo a emitir una denuncia por lo que dijo sobre ella, al juzgar su maternidad.

Por esto la mamá de Gala Montes denunció a Adrián Marcelo

Fue el pasado lunes 26 de agosto que Crista Montes arremetió contra Adrián Marcelo por las declaraciones sobre lo que planeaba utilizar el famoso contra su hija, Gala, como parte de su estrategia en La Casa de los Famosos México 2.

"Me ponen este video de Adrian Marcelo, de qué si su mamá la llevaba al antro. ¿Qué clase de gente es ésta?", cuestionó la ex mánager de la actriz, quien también señaló que el influencer juega "demasiado bajo" en el reality.

"Me he metido con gente más corriente que tú, a mí no me va a pantalla semejante psicópata de mierd*", expresó la mujer, antes de dejar claro que el hombre ejerce violencia contra la mujer: "Esto es generar violencia contra la mujer, el siguiente fin de semana ¿qué sigue? 'qué bueno que tu mamá tuvo cáncer?'", expresó.

Usuarios en redes sociales se han mostrado de acuerdo con la decisión de Crista Montes de denunciar a Adrián Marcelo, al asegurar que la madre de Gala tiene la razón al ponerle un alto al comediante regiomontano.