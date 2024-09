'Nos vamos con Arath': Usuarios estallan por la posible salida de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2

Este lunes, Arath de la Torre es tendencia en redes sociales ya que el famoso señaló una vez más que dejaría La Casa de los Famosos México 2 y parece que esta vez va en serio, pues ni sus compañeros del cuarto Mar han logrado persuadirlo.

Arath de la Torre dejó ver que está preocupado por sus hijos fuera de la casa y que ya no tolera los ataques de Adrián Marcelo contra él, pero destaca que la producción no considera que las acciones del regiomontano sean violentas.

Una reciente conversación con Mario Bezares que fue cortada en el 24/7 hizo que el público se dé cuenta de que Arath de la Torre en realidad desea salir de La Casa de los Famosos México 2 y hasta parece que ya es un hecho que esto sucederá en los próximos días o quizás hoy mismo.

Tendencia NOS VAMOS CON ARATH pic.twitter.com/zLYjFxdfCU — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 2, 2024

Así reaccionan usuarios a la posible salida de Arath de la Torre

Usuarios en redes sociales no se han quedado callados respecto a la situación, ya que se sabe que Arath de la Torre ha tomado la decisión de salir por las acciones de Adrián Marcelo, por lo que están seguros que la producción podría retener al conductor si deciden actuar contra las reproblables actitudes del regiomontano.

A pesar de todo, igual que Arath, saben que es poco probable que la producción le ponga un alto al influencer, ya que finalmente crea contenido viral con sus comentarios fuera de lugar e intensas peleas con sus compañeros.

Por ello, el público ahora amenaza con dejar de ver La Casa de los Famosos México 2 si Arath se va del reality show, pues esto significaría una fractura importante para el cuarto Mar, además de que el público considera injusto que esto suceda.

Karime:



“Si Arath se va , nos Vamos , a ver que Pinche show van a ver.” 🫶🏻🌊



ELLA LO TIENE CLARO!! 🩵🌊 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/JxnWYcaCDG — Rey (@Goatthi) September 2, 2024

No es un secreto que el cuarto Mar se ha convertido en el favorito de la temporada y cada uno de sus habitantes es importante para el mismo, por lo que la salida del líder del cuarto y el principal estratega de este, sería una tragedia para el resto, ya que han creado una importante y tierna relación.

"Nos vamos con Arath", es un mensaje recurrente de quienes no están de acuerdo con la situación y se añaden comentarios como "no me interesa ver la casa de los famosos estando Adrian Marcelo" y "se acabó este show", con lo que dejan claro que la salida del habitante de La Casa de los Famosos México 2 afectaría bastante al programa.