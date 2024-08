Gomita anuncia que golpeará a Gala Montes cuando salga de LCDLF: 'la put** que voy a meter'

Gomita cada día se exhibe como la mitómana y psicópata que es, pues la payasa más cancelada de todo México y considerada como la encarnación de Maui afirmó que va a violentar, agredir y golpear a Gala Montes cuando salga de “La casa de los famosos México 2”, pues está celosa de que Agustín Fernández y la actriz se llevan muy bien, mientras que ella es peluseada por el argentino… y toda la nación.

Y es que Gomita no soporta que Gala y Agustín se volvieron tan unidos que ya se besan a la menor provocación y ahora lo hicieron mientras estaban en la pista de baile. Esto orilló a la influencer con estudios hasta la secundaria a anunciar que será muy violenta con su enemiga.

Gomita afirmó que afuera del reality atentará en contra la vida de Gala Montes, encendiendo las alarmas de la gente y demostrando que no es mejor que algún feminicida o los violentadores y acosadores de Adrián Marcelo y Sian Chiong.

Durante una charla que tuvo en su cuarto con Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, Gomita desató su furia verbal en contra de Gala Montes, señalando que la va a golpear por el hecho de que a Agustín Fernández le da asco estar con ella, mientras que a la actriz la adora.

“Que una perra así se burle de mí hace que le quiera partir su madre como no tiene idea", inició en sus violentas declaraciones la payasa más cringe de la TV mexicana.

"Capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera, me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar”, agregó dando a entender que está dispuesta a agredir a Gala Montes sin importarle que sus actos atenten contra su vida.

"Si no tengo corazón con la gente de afuera que es mi familia, y que hablo tanta mierda porque me han partido el corazón, vaya la putiza que voy a meter con la gente que acá adentro me han hecho sentir de la mierda” remarcó Gomita, desatando que los fans exigieran que sea encarcelada cuando sea expulsada del reality, lo cual podría pasar este domingo.