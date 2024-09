Gala Montes tacha a Adrián Marcelo de misógino en el posicionamiento: 'No te tengo miedo' | VIDEO

Gala Montes se lanzó contra Adrián Marcelo en el posicionamiento de este domingo en La Casa de los Famosos México 2. La joven señaló al conductor por sus actitudes misóginas y aseguró que temía por sus compañeras por la participación del individuo.

Adrián Marcelo no hizo más que reírse y asegurar que no quería realizar comentarios de odio sobre la que podría ser la última participación en La Casa de los Famosos México 2, ignorando por completo lo que dijo Gala Montes sobre él y su actitud contra las mujeres.

Este intercambio ha generado un gran debate en redes sociales, entre quienes celebraban los comentarios de Gala, así como los fanáticos del influencer, quienes para variar alababan a su 'ídolo', asegurando que había reaccionado de la mejor manera.

gala montes le acaba de llamar misógino, narcisista, violento y clasista a adrián marcelo en televisión nacional #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX2



Gala Montes confronta a Adrián Marcelo

Gala Montes hizo lo que miles de mexicanos quieren y confrontó a Adrián Marcelo por sus actitudes con las mujeres. La actriz aseguró que en el mundo hay situaciones como el genocidio en Palestina:

"Lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú", le dijo, "clasistas, narcisistas aunque te rías, intransigentes, pero sobre todo machistas, misóginas y que incentivan a la violencia contra la mujer".

La joven detalló que a pesar de que el famoso se disculpó, al voltear, después de días escuchó que era mentira y que incluso descubrió que el influencer dijo "que si Gala se posicionaba frente a él, iba a conocer lo que es un verdadero misógino".

"No te tengo miedo y temo por la seguridad de mis compañeras, porque eres una persona agresiva, violenta, misógina y lo sostengo y lo sostendré siempre", exclamó.

Ante ello, Adrián reía y señaló que no haría un posicionamiento negativo, por lo que se centró en hablar de algo más y mandar un mensaje a su madre. “Admiro tu coraje, tu valor , tu talento, te has ganado todo lo que te has propuesto", le dijo.

"Todo mi respeto, pero no te creo nada de lo que acabas de decir”, fue como Gala Montes hundió a Adrián Marcelo finalmente, después de escuchar un posicionamiento en el que negaba la violencia que ha ejercido contra ella en La Casa de los Famosos México 2.

Por su parte, el hermano de Adrián Marcelo trató de defender a su familiar, al asegurar que él nunca ha sido acusado por algún acto contra una mujer, olvidando por completo que el famoso fue acusado por abusar una chica en el pasado.