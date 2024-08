Adrián Marcelo dice que le pondrá amoniaco a la comida de Gala Montes; fans exigen cárcel

Adrián Marcelo puso un clavo más al ataúd de su carrera, pues nuevamente en “La casa de los famosos México 2” el psicólogo volvió a mostrar sus tendencias feminicidas, pues dijo que quiere echarle amoniaco a la comida de Gala Montes para que la actriz quede intoxicada y tenga severos problemas de salud que pueden complicarse.

Esto ocurrió cuando Adrián Marcelo tuvo una reunión con sus compañeros del cuarto Tierra para discutir las estrategias que van a seguir para intentar ganar. En vez de crecer y tratar de ser mejores personas y dejar de ser nefastos, demostraron que tienen pensamiento psicópata criminal.

Por culpa del psicópata de Adrian marcelo, gran parte de México le tenemos que dar la razón a Andrea Legarreta.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xQD0kK9pSg — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2024

Durante la charla, Adrián Marcelo afirmó que iba a comenzar a llevar su “juego” a otro nivel, por lo que seguirá con los “golpes bajos”, e incluso le pidió a sus compañeros no juzgarlo por las atrocidades que tiene en mente.

"Esta parte ya la juego en modo hard, en modo difícil, no me juzguen. Ya viste que cuando quiero aportar no jala... yo se las acumulo, no hay pedo conmigo... no me juzguen", remarcó.

Adelantó que será especialmente nefasto con Gala Montes, la mujer que se ha ganado los corazones de todo México y que lo ha humillado enfrentándolo y dejado ver como el machito cobarde que es.

"Y la de Gala viene fuerte, tú dijiste 'deja de hacer famosa a gente estúpida' bueno, esto último deberías de dejar de ser si quieres que tu mamá te quite el 30%", dijo.

Así es el “humor negro”de #AdrianMarcelo no debe ser una justificación para el bullying, la crueldad, y el abuso. El verdadero humor incluso oscuro no es atacar y herir a otros. #LaCasaDelosFamososMX https://t.co/a3BOy4d6Es — Venus (@Venus_22333) August 29, 2024

"Y por cierto yo tengo una licenciatura y un posgrado, usted ni siquiera cursó en el CEA ni en una escuela de actuación... dice que su mamá la llevaba a los 6 años al antro entiendo todo de porque se le presentan oportunidades", agregó el ardido.

Tras ello, Adrián Marcelo dio a conocer su plan feminicida, como si se tratara de una gran estrategia: "Dile en el cuarto tierra piensan que tú si pusiste a Paco ahí nos le metemos a Mario en la cabeza, entonces cuando Mario esté distraído le robamos la cocina, le ponemos amoniaco a un guiso e intoxicamos a Gala”.

Como era de esperarse, los fans criticaron a Adrián Marcelo y exigieron a la producción de “La casa de los famoso México 2” que lo saquen y le den cárcel: “Otro delito”, “No sé en dónde le ven lo inteligente a este tipo”, “volviendo a manifestar sus intenciones feminicidas, ya métanlo al bote” y “Ese sí está loco necesitamos sacarlo ya”.