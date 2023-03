Si tus amigos se están separando, cuidado: el divorcio es contagioso

Primero fue Andrea Legarreta, luego Tania Rincón y ahora Galilea Montijo. Las tres conductoras de "Hoy" anunciaron casi de manera consecutiva sus divorcios tras muchos años de relación con sus respectivas parejas: Erik Rubín, Daniel Pérez y Fernando Reina.

Pareciera chiste, dicen algunos; otros más aseguran que pudieron hasta ponerse de acuerdo como parte de una estrategia para elevar los niveles de rating del programa matutino de Televisa, sin embargo, los más estudiosos, indican que el divorcio puede ser contagioso.

Posibilidades de divorcio aumentan en función de tu entorno

Científicos e investigadores de la revista Social Forces, aseguran que tienes un 75 por ciento más de probabilidades de divorciarte, si tienes a algún amigo íntimo que esté pasando también por un divorcio.

Agregan que tienes un 147 por ciento más de probabilidades si tienes varios amigos o familiares divorciados "en comparación con quienes están casados y salen solamente con otros amigos casados".

En el mismo estudio, indican que el que tengas un hermano divorciado y tener compañeros de trabajo divorciados, aumenta tus probabilidades en un 50 por ciento.

Pero, ¿qué causa el contagio de divorcio?

La revista argumenta con un caso específico, el de una mujer de 40 años quien se divorció después de ver que dos de sus mejores amigas también se divorciaban. Aunque descubrió una infidelidad de su esposo con una compañera de trabajo, esta mujer explicó que no fue eso lo que provocó que también decidiera divorciarse.

Escuchar las historias de sus amigas hablando sobre sus problemas matrimoniales, provocó que ella analizara los suyos y ver qué estaba mal en su relación. "Verlas salir adelante después de un cambio tan grande en su vida me dio la confianza que necesitaba para abordar el problema. Antes tenía demasiado miedo. Había ignorado todas las señales de alarma. Mis amigas me ayudaron a darme cuenta de que no tenía por qué tener miedo", confesó.

Más que ver el contagio como algo negativo, se trata de verlo como una oportunidad de analizar el divorcio de tus amigos para, a su vez, desmenuzar el tuyo y saber qué es lo que está pasando con tu relación y decidir si reconstruyes o decides poner un punto final, tal y como lo están haciendo Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo.