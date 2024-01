¿Galilea Montijo será mamá con Isaac Moreno a los 50 años? 'No me quiero quedar con las ganas'

La conductora de televisión, Galilea Montijo, confesó que tiene muchas ganas de ser madre de nuevo y que piensa agotar todas las posibilidades, ya que ella ya no puede tener hijos, pues tiene más de 50 años.

Durante la emisión de uno de los programas de “Netas divinas”, la presentadora de Hoy contó que no quiere quedarse con las ganas de tener una niña y que piensa en analizar opciones como adopción o el vientre subrogado.

“Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé si la opción de adoptar o un vientre, no me quiero quedar con esas ganas”, dijo Galilea Montijo visiblemente conmovida.

Mientras las otras conductoras del programa, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, se acercaron a abrazar a Galilea para darle su apoyo.

Paola Roja le dijo que le pregunte a su corazón que es lo que quiere para que con base en ello pueda tomar una decisión, mientras que Daniela le aseguró que en lo que ella decida las demás le van a brindar su apoyo.

¿Galilea Montijo va a ser mamá con su novio Isaac Moreno?

Actualmente Galilea Montijo está de vacaciones en Bali con su novio, el guapo modelo Isaac Moreno, por lo que estas declaraciones hicieron que los fans de la conductora se preguntarán si él sería el papá de la niña que quiere tener Gali.

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno en Bali Foto: Especial

Y es que en redes sociales se han dejado ver muy enamorados en esa isla en Indonesia, se la han pasado visitando lugares con escenarios majestuosos y lo que más llama la atención es que publicaron unas fotos lanzándose a una piscina llena de pétalos de rosa con corazones dibujados.

Galilea Montijo hizo pública su relación pocas semanas después de que anunció su divorcio con Fernando Reina y ella misma aseguró que advirtió desde antes que la iban a ver saliendo con gente, porque ya estaba soltera.