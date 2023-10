Gerard Depardieu, actor francés acusado de supuesto abuso, publica carta y defiende su inocencia

Gerard Depardieu, famoso actor francés, fue acusado de agresión y abuso sexual en 2018, por lo que el pasado 1 de octubre publicó una carta en un diario en donde negó ser "un violador ni un depredador". La histrión fue acusado por una mujer quien es hija de dos amigos muy cercanos suyos.

Fue el diario francés Le Figaro, en donde se publicó la carta en donde Depardieu se refirió a las acusaciones de violación y agresión sexual vinculadas a una demanda de 2018. Esta fue presentada por Charlotte Arnould, quien es hija de unos amigos del actor.

Depardieu no menciona a la mujer en su carta, pero señala: "Una mujer llegó a mi casa por primera vez, entró con ligereza y voluntariamente en mi dormitorio. Ella hoy dice que fue violada allí”.

“Ella vino por segunda vez. No hubo coacción, ni violencia, ni protesta. Quería cantar conmigo las canciones de Barbara en el Cirque d'Hiver. Dije que no. Ella presentó una denuncia”, apunta la carta del actor francés.

A pesar de las acusaciones, el actor siguió trabajando y parecía que el tema no afectaría su carrera. Consiguió trabajar en ambiciosos proyector fílmicos, así como recorriendo Francia con su programa musical, "Depardieu Chante Barbara".

Fue hasta que 13 mujeres lanzaron acusaciones en su contra que el actor comenzó a sentir el desmorono de su carrera. Actrices, maquilladoras y personal de producción compartieron testimonios que señalaban conductas sexuales inapropiadas por parte del actor y que fueron publicados en una investigación de Mediapart.

Los incidentes relatados por Mediapart supuestamente ocurrieron durante el rodaje de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022.

En la carta publicada el pasado 1 de octubre, Depardieu dice que “no puede dar su consentimiento a lo que está escuchando y leyendo sobre él durante los últimos meses”.

“Creí que no me importaba, pero no, de hecho no. Nunca he abusado de una mujer. Lastimar a una mujer sería como patear el útero de mi propia madre”, escribió Depardieu.

DGC