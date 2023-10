¿Sí o no? Juan Osorio asegura que Wendy Guevara sí podría estar en su nueva telenovela

A pesar de que Wendy Guevara ya ha dicho públicamente que no participará en la nueva telenovela de Juan Osorio, que llevará por título "El amor no tiene receta", el productor recientemente dijo que no todo está perdido y que sigue en negociaciones con la ganadora de La Casa de los Famosos.

Juan Osorio dijo al periodista Edén Dorantes que se siente contento con el camino que está tomando su nueva telenovela y que se siente contento con el elenco que ya está conformado. Asimismo, señaló que Nicola Porcella va muy bien con sus clases de actuación.

Señaló que no ha tenido oportunidad de hablar con Wendy Guevara, pues apenas se va integrando a sus labores, pero muy pronto habrá noticias sobre la integrante de Las Perdidas: "Voy a hablar con ella para ver cómo va de compromisos, sus actividades, pero tenemos una gran amistad y yo creo que las cosas se van a poner de la mejor manera", dijo el productor.

Señaló que para Wendy Guevara le vendría muy bien la experiencia y reveló que a la influencer la fascinó el proyecto: "Cuando leyó los primeros capítulos, le fascinó y de repente me decía: 'No, que tal si me enamoro de Nicola'", dijo el productor.

¿Qué dijo Wendy Guevara?

Wendy Guevara reveló que es muy probable que no esté en la telenovela del productor. La integrante de las perdidas dio sus razones en un "en vivo", en donde aclaró que todo es por cuestiones de trabajo.

"Tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos y todo eso es bien desgastante. Se me da la oportunidad de la televisión y todo eso, pero yo siempre he andando en las fechas de antros, teatros y eso, Las Perdidas siempre hemos andado así desde 2017", dijo Wendy Guevara.

"Yo tampoco pudo dejar lo que me ha mantenido", agregó la influencer, quien explicó que ese es el trabajo que les ha dado tanto, tanto a ella como a las demás integrantes de Las Perdidas. "Si yo me encierro en lo de la novela, yo me voy a encerrar tres meses estudiando, por eso mis respetos para los acores y actrices que son unos chin***", dijo Wendy.

"Yo tengo que tener mi espacio, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela ni en mis fechas", agregó la ganadora de La Casa de los Famosos, quien puntualizó que no es un robot, y que las fechas ya las tenía confirmadas y que no cree que los empresarios la quieran esperar tres meses a que se prepare.

