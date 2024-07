GIFF alista edición 27 con homenajes a Claudia Ramírez, Arturo Ripstein….

Con exhibición de filmes, conferencias magistrales, paneles, talleres, alfombra roja para infancias y homenajes a Adriana Paz, Claudia Ramírez, Marina Stavenhagen, Joaquín Cosío y Arturo Ripstein, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) realizará su 27 edición del 19 al 29 de julio.

Se exhibirán 192 películas, de las cuales 157 están en la Selección Oficial en Competencia y 16 son premieres mundiales, anunció Sara Holch, directora del GIFF, ayer en conferencia de prensa. Las sedes del Festival serán León, del 19 al 21 de julio; San Miguel de Allende, del 22 al 25 de julio, e Irapuato, del 26 al 29 de julio.

Algunas categorías son Corto Ficción Internacional, Experimental y Realidad Virtual, entre otras. El jurado internacional estará integrado por personas de ocho países, como Remo Scheerer, Elena Fortes, Juliana Fanjul, Miko Revereza, Tania Aedo, entre otras.

La directora del GIFF resaltó que todas las obras seleccionadas estarán disponibles en todas las sedes y que, del mismo modo, cada ciudad tendrá su propia programación y actividades.

En esta edición 27 se rendirá homenaje a la actriz Adriana Paz, conocida por su trabajo en Las horas muertas y Vis a vis, y recientemente premiada en el Festival de Cannes por su interpretación en Emilia Pérez. También a Claudia Ramírez, quien ha participado en ¿Quién mató a Sara? y Mirreyes contra Godínez.

La guionista, escritora y directora de cine Marina Stavenhagen, la mente detrás de De la calle, también será distinguida, como parte del tributo al trabajo de las mujeres dentro y fuera de la pantalla que realizará el GIFF, en colaboración con la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión.

Asimismo, Adriana Paz impartirá una clase magistral en San Miguel de Allende. Mientras tanto, Ramírez y Stavenhagen darán una conferencia en Irapuato.

Joaquín Cosío es otra de las personalidades del homenaje de este año. Se le entregará la Cruz de Plata Más Cine y la Medalla Filmoteca UNAM en la ciudad fresera. Del mismo modo, se realizará la premier mundial de su más reciente trabajo fílmico El precio de educarlos, dirigida y escrita por Emilio Portes. Dicha cinta será la película de clausura en Irapuato.

Además, se homenajeará a uno de los directores más importantes de la industria cinematográfica nacional, Arturo Ripstein. En León, se le hará entrega del galardón de plata Más Cine y la Medalla Filmoteca UNAM; en San Miguel de Allende, el director mantendrá un diálogo con el realizador Roberto Fiesco, quien formará parte de la presentación de su libro Decálogo (de y sobre) Arturo Ripstein.

En esta edición se brindará una mirada al cine chino contemporáneo con obras como Black Dog, May, Brief history of a family y más. Asimismo, se presentará en conferencia el libro de Alvin Wang Graylin titulado Our Next Reality, que plantea el panorama de las próximas revoluciones sociales a partir de las nuevas tecnologías.

Otras conferencias serán “Democratización de la computación cuántica neuromórfica”, impartida por Daniela Hermann y “PNY, La nueva era del entretenimiento con el poder del GPU”, con Gerry García.

El Festival también contará con el taller de Vestuario Cinematográfico para Diseñadores de Moda con Bertha Romero y Guion con Perspectiva de Género, con la maestra Luz Jaimes. Además, habrá algunos dirigidos a las infancias como “Anima y Crea: Introducción al Stop Motion”, de Jorge Rojo.

Como cada año, se tendrán las secciones Cine entre muertos y Música+Cine. En Locura de Medianoche habrá presencia del cine LGBTQ+, se proyectarán nueve películas de siete países diferentes que abrirán espacio para el análisis y el disfrute de propuestas arriesgadas sobre el ámbito del erotismo.

De igual manera, se conmemorará el XV aniversario del Rally Universitario, que contará con cinco cortometrajes y cinco universidades en competencia.