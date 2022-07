GIFF, el festival más longevo de México, celebra 25 años

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), el encuentro dedicado al séptimo arte más longevo de México, celebra un cuarto de siglo con un programa compuesto por 181 películas de 47 países, de las cuales 128 estarán en competencia y 57 son mexicanas.

Se rendirá un homenaje a la actriz Adriana Barraza por sus 50 años de carrera y recibirá la Cruz de Plata y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. Además, la asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión entregará el premio Musa a la primera actriz Blanca Guerra y a la reconocida productora Mónica Lozano.

Así lo anunció ayer Sarah Hoch, directora del festival, quien destacó que el GIFF fue uno de los primeros encuentros en alzar la voz en contra de la violencia contra la mujer. Destacó que este año continúan visibilizando esta situación: “Volvemos a colaborar con la Secretaría de Saludm, con la sección de Planet Youth, como partners, para hablar de este importante tema, pero también para buscar soluciones, espacios seguros para la mujer”, aseveró.

Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman.

Blanca Guerra, quien dijo sentirse orgullosa de recibir el galardón Musa, resaltó la importancia de tener una organización que apoye, estimule y exponga las inquietudes de las mujeres del gremio: “Me llena de orgullo recibir este reconocimiento en el marco de este gran festival y no puedo más que agradecer, sentirme más que honrada, porque la asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión es una organización muy importante para todas, para nuestro quehacer”, apuntó.

La actriz expresó sentirse muy honrada de la invitación y del reconocimiento a su trayectoria. “No a la violencia contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra nadie… ¡no a los feminicidios!”, indicó.

Por su parte, Mónica Lozano dijo que se deben garantizar los derechos humanos, especialmente para las mujeres, por la delicada situación de violencia que se vive actualmente en el país.

Crimes of the Futuro, de David Cronenberg.

“Creo que (en el cine) hay una participación muy grande de mujeres, hay que seguir creciendo, pisar fuerte, abrir los espacios para la mayor partipación en todos los ámbitos del quehacer cultural y cinematográfico. Es cambiar los roles todo el tiempo y crear espacios de participación más igualitarios, más equitativos y es el momento de dialogar mucho sobre estos temas en todos los ámbitos de nuestra sociedad”, expresó la productora de Sueño en otro idioma.

Se reveló que para la inauguración en Irapuato se proyectará Lecciones para canallas, de Gustavo Moheno, la cual está protagonizada por Joaquín Cosío.

Durante todo el festival habrá 30 estrenos mundiales. Algunas de las proyecciones estelares son Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos; 100 Ways to Cross the Border, de Amber Bemak, y la esperada cinta de David Cronenberg, Crimes of the Future.

Diana Bovio, Joaquín Cosío y Danae Reynaud.

El festival anunció a Croacia como invitado de honor, puntualizando que se pondrá especial atención en el cine de animación de ese país, por lo que se presentará la conferencia “Reflectores sobre la animación croata”, con el director Marko Djeska y el productor Drasko Ivezic, ambos originarios de la nación europea. Asimismo, se exhibirá una retrospectiva de una de las corrientes más destacadas y trascendentales de la animación mundial: la Escuela de Zagreb.

El encuentro recordará con una conferencia los 25 años de impulsar al cine mexicano y a aquellos directores que hoy son reconocidos internacionalmente, como Alejandro González Iñárritu Amat Escalante, René Castillo, Gilberto Esparza, Jorge Villalobos, Carlos Cuarón, Sergio Arau, Guillermo Arriaga, Ernesto Contreras, Valentina Leduc, Edgar Sanjuan y Víctor Zavala.

Este viaje se completa con la presencia de actores invitados que han sido parte del festival como Martha Higareda, Roberto Sosa, Liz Gallardo, Humberto Busto, Krystian Ferrer, Sebastián Zurita, Martha Claudia y Armando Hernández.

Habrá una serie de ciclos, conferencias y talleres entre los que destacan el “Rally Universitario”, la conferencia “Un abanico de la animación mundial”, “El salón de la crítica” y la sección “Cine entre tus muertos”, que proyecta cintas de horror en algunos panteones de las sedes organizadoras. El festival tendrá lugar del 21 al 31 de julio en León, San Miguel de Allende e Irapuato.