¡Goya!, Guillermo del Toro recibe un honoris causa

Gritando su primer ¡Goya!, reafirmando sus raíces mexicanas y con un mensaje a las nuevas generaciones, el cineasta mexicano Guillermo del Toro fue distinguido ayer con el Doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por “su extraordinaria contribución a la cinematografía universal y su originalidad como cineasta guionista, productor y autor”, afirmó Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura de la máxima casa de estudios.

La ceremonia de investidura fue en la sede de Los Ángeles, California, donde el realizador de filmes como La forma del agua y El laberinto del fauno, externó lo orgulloso que está de su origen mexicano.

“Esto es un honor singular, profundamente especial, pienso que es importante como mexicano, la capacidad de viajar en espacios creativos que son mundiales, pero recordar que las raíces nunca van a dejar de estar en México, esto es lo que hace este momento conmovedor y personal, porque viene de una universidad que ha ido de la mano en la más profunda vida cultural de México”, expresó el cineasta ataviado con una toga.

Del Toro, quien este año ha presentado proyectos como El gabinete de curiosidades y está por estrenar su versión de Pinocho, afirmó que el reconocimiento lo comprometía, tanto con lo que ya ha hecho como lo que está por venir. Externó un mensaje a las nuevas generaciones que se van abriendo camino en el séptimo arte.

Estamos en un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura. La verdad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos

Guillermo del Toro, Cineasta

“La biografía que me ha tocado es accidentada y fortuita, pero profundamente personal. A quienes vienen: el camino está abierto y es legítimo. Y ese camino que fue mío se los otorgo a ustedes”, aseguró.

Más tarde, la UNAM compartió un video en el que se ve a Guillermo del Toro gritando su primer ¡Goya!.

“Es el primer ¡Goya! que hago en mi vida, nunca me había puesto capita ni gorro, mi temor era que no me quedara, por eso no desayuné ahora para que me quede”, dijo en tono de broma.

En el clip lamentó que se vivía una época terrible para la ciencia y la cultura. “Estamos en un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura. Negamos la ciencia, no queremos el conocimiento y creemos que la cultura es algo accesorio y superficial, la verdad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos, vengan del agua o un espejo, es el reflejo que te hace tener identidad y la cultura y el arte son identidad”, apuntó el realizador, quien se ha pronunciado contra los recortes presupuestales.

Del Toro fue una de las 12 personalidades que recibieron el honoris causa, el resto fue reconocido en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Minería con la presencia del rector Enrique Graue.