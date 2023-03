HBO Max sube sus precios en México, ¿cuánto te costará la suscripción?

HBO Max, plataforma de streaming que se ha mantenido en tendencia los últimos meses por albergar la exitosa serie ‘The Last of Us’, anunció un aumento de precios para sus usuarios en México. ¿Te lo esperabas? Ahora, esto te costará estar suscrito a la plataforma.

A través de un comunicado, HBO Max aclaró que, desde su llegada a México en junio de 2021, es la primera vez que aumentan el costo de su suscripción, y que esto responde a una necesidad de “invertir aún más en una variedad de entretenimiento con nuevas propuestas de la mejor calidad para nuestras audiencias”.

HBO Max sube precios en México, ¿cuánto costará?

De esta forma, a partir del 20 de marzo, suscribirte a la plataforma te costará 179 pesos al mes , lo cual es un aumento de 30 pesos por sobre la cuota habitual de 129.

HBO Max aclara que las personas quienes se suscribieron con la promoción de descuento vitalicio del 50 por ciento seguirán conservando el beneficio, pero ajustado al nuevo precio, por lo cual pagarán 89.5 pesos al mes.

¿Qué ver en HBO Max México?

Con este aumento, algunos usuarios pueden reconsiderar el mantener activa su membresía de HBO Max. Sin embargo, la plataforma se actualiza constantemente de contenidos, por lo cual invita a los cinéfilos a mantener su cuenta y no perderse de sus novedades.

Entre éstas, se encuentra la citada serie ‘The Last of Us’, pero también películas en tendencia o estrenadas recientemente en cines como ‘Black Adam’, ‘Jurasic World: Dominion’, ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Elvis’, entre otras.

