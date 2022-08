HBO Max: ¿Va a desaparecer la plataforma o sólo algunos contenidos?

Tal parece ser que HBO Max tiene los días contados, pues la plataforma eliminó silenciosamente diversas películas y canceló sin motivo alguno el estreno de la película de Batgirl.

¿Debes cancelar tu suscripción de HBO Max? Antes de que lo hagas, te contamos qué es lo que está ocurriendo con la plataforma.

Netflix haciéndolo todo mal pero ve que seguirá siendo el número 1 porque HBO MAX se autodestruye #HBOMax #Netflix pic.twitter.com/3zX55z7EKx — Jonathan Rodrigo (@Kannodai) August 3, 2022

Es necesario recordar que Warner Media (Dueña de HBO) y Discovery Inc se fusionaron, y que, acuerdo con Variety, se buscarían reducir costos y no pagar tantos impuestos, motivo por el cual se habrían eliminado algunas de las producciones del catálogo, pues de esta manera no tendrían obligaciones de pago por títulos de bajo rendimiento.

-Netflix se va a la mierda

-Warner pasa de HBO Max y se va a la mierda también

-Prime Video sube los precios a saco

- pic.twitter.com/GHZvUKPZuu — Carlos #TeamGazapo (@inicomics) August 4, 2022

Me suscribo a HBO Max



Discovery/Warner 5 segundos después: pic.twitter.com/GPFZm1zgu4 — Billie García (@BillieXG17) August 4, 2022

Las películas que fueron eliminadas de HBO Max no son tan populares o conocidas: “Moonshot”, “Superintelligence”, el remake de “Las brujas” con Anne Hathaway, “American Pickle”, “Locked Down” y “Charm City Kings”. También fue eliminada la serie “Vinyl”.

Asimismo, ya no se estrenará “House Party”, película creada por la compañía de LeBron James; estaba prevista para lanzarse el 28 de julio. Por si fuera poco, se anunció que, en agosto, entre las películas que van a salir están toda la saga de “Harry Potter”.

HBO MAX No quiero que te vayas :( yo te quiero mucho 🫶🏻 No es hora de irse 😞🫡@HBOMaxLA #HBOMax pic.twitter.com/DJNMDcJAEK — 🎸 ϟFeelipeツ 🛸 (@GcFeelipe_) August 3, 2022

Por su parte, el portal The Wrap aseguró que en HBO Max podrían ocurrir despidos masivos de personal, el cual alcanzaría el 70 por ciento. Asimismo, especialistas rumoran que Discovery tendría planeado eliminar HBO Max para pasar todo su contenido a Discovery+. Falta que la compañía se pronuncie sobre el futuro de la plataforma.