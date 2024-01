¿Quién es Henry Jiménez? El fotógrafo viral que piden cancelar por robar 100 mil pesos a una amiga

Desde hace varios días, una funa se cocina en redes sociales; se trata de la severa crítica a Henry Jiménez, un fotógrafo y creador de contenido que se viralizó en redes sociales debido a las llamativas fotos que captura sobre importante figuras virtuales; sin embargo, el influencer que cuenta con más de 7 millones de segiudores en TikTok se encuentra en medio de una cancelación.

Se filtró a redes sociales que el hombre debe dinero a una ex amiga cercana suya y no se trata de una cantidad ligera, puesto que el importe llega a los 100 mil pesos. Asimismo, han criticado los metodos con los cuales obtiene seguidores, sin mencionar que aseguran que e sun mentiroso y finge su contenido. Te contamos qué sucede con este gran iceberg virtual.

¿Quién es Henry Jiménez?

Henry Jiménez Kerbox es un fotógrafo de Tabasco,quien actualmente radica en Los Ángeles junto a su esposo; las sesiones de modelaje de personalidades como Tammy Parra le abrieron paso a la fama en internet, pues en sus fotos muestra a los creadores como "angeles" con grandes alas y en ropa interior en una búsqueda por "empoderarlos" al tomarles fotos en la calle donde posan semidesnudos.

El artista utiliza sus cuentas para compartir sus trabajos editoriales y también algo de su vida privada. Recientemente, posó como la famosa pintura de la Revolución Mexicana de Fabián Chávez, donde se muestra a Emiliano Zapata montado en un caballo y desnudo. Así se muestra Henry Jiménez mientras se define como "prieto y mar*ca" mientras hace la misma pose que el retrato.

Una de las principales molestias del público con él es que señalan que en su discuros suele definirse con las dos palabras antes mencionadas, además de que varios usuarios señalan que sus fotografías no son algo del otro mundo. Además, señalan que su manera de crecer en redes es en hacer que los seguidores de sus colaboraciones lo sigan para que puedan ver los resultados de las fotos, lo cual no agrada demasiado al público.

¿Por qué quieren cancelar a Henry Jiménez?

Desde que comenzó la polémica, Henry Jiménez no ha declarado demasiado y lo que ha hecho, puede que no le haya ayudado mucho. Uno de los motivos detrás de la cancelación es haber dicho que tenía una mansión en Beverly Hills; cuando el público descubrió que esto era falso, su reacción fue señalar que no sabía que debía de avisar que en realidad estaba rentando el lugar y apuntó que si creían que el sitio era un Airbnb, como lo mencionó la creadora de contenido Silvana la Marciana "rentenlo, venganse a vivir conmigo si les alcanza".

Fue Silvana quien habló en un TikTok sobre las cosas que sabía del influencer. Lo más impactante fue que al parecer el chico le debe alrededor de 100 mil pesos a una ex amiga suya, que se llama Elda Maria Gamiz y a quien en teoría habría manipulado para que le prestara sus tarjetas de crédito y débito en varias ocasiones.