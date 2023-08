Historias de los Jedi y Sith para entrar al universo de Star Wars

El libro Historias de los Jedi y Sith deja en claro que cuando se involucran los creativos indicados, aún hay mucho que contar con respecto a las manifestaciones de la Fuerza sobre las que se sostiene la mitología de una de las franquicias más influyentes del cine, Star Wars.

Sin dejar de atender al sentido de entretenimiento, incluye pasajes en las entrañas de Coruscant, entre edificios gubernamentales y la emblemática Vía Procesional, teniendo la ilusión de alcanzar el templo Jedi, está la envolvente introspección de un antiguo servidor del lado oscuro que empuja las visiones de un planeta casi mítico, pasando por batallas con criaturas insólitas y los indispensables viajes Interestelares; cada relato enriquece y aprovecha el Universo Star Wars con el muy particular estilo de los diferentes autores, entre ellos Roseanne A. Brown, responsable de la aventura alimentada por la mitología africana llamada A Song of Wraith and ruin, Michael Moreci, quien se ha forjado un camino en el mundo de las viñetas con títulos como Barbaric: Pecados Mortales, lo mismo que Michael Kogge, autor de la extravagante novela gráfica sobre licántropos en la Roma Antigua, Empire of the Wolf.

Teniendo a los personajes más populares como protagonistas o participando de forma alterna, y a través de aquellos usualmente ignorados en las líneas argumentales principales, dígase el ciudadano de a pie, los marginados, los parias y oficiales del imperio; aquí se dimensiona la forma en que eran vistos los Sith y los Jedi, reflexionando y arrojando verdades sobre el sentido de lo que son y lo que se supone que deberían ser.

Pero eso no es todo, de paso se permiten replantear en la propia voz de figuras como el legendario Yoda o Darth Vader, la trascendencia de conceptos incluso polémicos, como el conteo de Midi-chlorian con el que el propio George Lucas buscó recargar más en la ciencia ficción lo que de origen era una aventura de fantasía con espíritu western y Samurai.

La antología Star Wars: historias de los Jedi y Sith publicado por Editorial Planeta es de un enfoque juvenil, pero bien lo puede disfrutar el público adulto, y por su formato corto y autoconclusivo, resulta ideal para leer los episodios de forma indistinta, casual y sin seguir una temporalidad específica.