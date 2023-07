Araceli Vázquez, la cruda historia de 'La Mataviejitas' que nunca lo fue

El 1 de abril del 2004, la imagen de Araceli Vázquez se mostró en todos los medios de comunicación de México y sí, también del mundo. Ante decenas de cámaras, se le presentó como una posible "Mataviejitas", una asesina serial que era buscada en nuestro país por haberle quitado la vida, por lo menos, a 17 mujeres de la tercera edad.

La Procuraduría General de Justicia le dio a conocer que una de sus huellas dactilares se encontraba en la escena del crimen de Gloria Enedina Rizo Ramírez, una mujer de 81 años, la cual había sido asesinada y formaba parte de la lista de víctimas que hasta ese momento acumulaba el que se pensaba, era un asesino serial. La versión se cayó al ser capturada Juana Barraza, la verdadera "Mataviejitas", sin embargo, a Araceli ya se le había sentenciado a 18 años por robos y 23 más por un homicidio que no cometió.

Luego de 19 años, Araceli sigue purgando una condena por un delito que nunca cometió, pese a que está comprobado que la muerte de la mujer por la que se encuentra presa, la provocó Juana Barraza, la verdadera "Mataviejitas".

'Robé, pero nunca asesiné'

Durante el documental "La dama del silencio", el cual se estrenó esta semana en Netflix, se da a conocer la historia de Araceli Vázquez, a quien se le presentó en primera instancia como la posible "Mataviejitas", antes de que se descubriera que la autora de los crímenes en contra de las adultas mayores, era Juana Barraza.

Araceli reconoció que ella sí había cometido robos durante su vida, pero que nunca había asesinado a nadie, mucho menos a Gloria Enedina Rizo. Aún con la repetición todos los días de que ella no era "La Mataviejitas", a Araceli no se le escuchó. Después de su sentencia se siguieron cometiendo crímenes en contra de adultas mayores, por lo que era obvio que ella no había sido la autora de los demás asesinatos.

Cuando capturan a Juana Barraza y se comprueba incluso que la huella del vaso en la casa de Gloria Enedina era de ella y no de Araceli, se pensó que la dejarían en libertad, sin embargo, se le siguió acusando del homicidio de Gloria, por el que le dieron 23 años de cárcel. Juana Barraza, "La Mataviejitas", tenía entre sus víctimas a Gloria, sin embargo, ni sabiendo esto, se dejó en libertad a Araceli.

Araceli Vázquez sigue pagando por un crimen que no cometió. Especial

Sin acceso a expedientes, sentencias, ni abogado de oficio

A lo largo del documental, Araceli Vázquez exige que se retome su caso, que por fin se le haga justicia y que, de una vez por todas, se reconozca que ella no mató a nadie y que ha pasado casi dos décadas encerrada por un delito que nunca cometió.

"Simplemente quiero que se esclarezca que yo no fui la que mató. Y las pruebas las tienen ahí. ¡He estado 18 años callada!", grita Araceli ante las cámaras de Netflix, esperando que esta vez, alguien la escuche.