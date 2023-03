¿Quién es el hombre que agredió a Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, en show de Iztapalapa?

La cantante Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, sufrió abuso y fue brutalmente golpeada por un hombre que la agredió durante una presentación de su grupo la Nueva Sonora en el aniversario del Mercado Escuadrón 201 en Iztapalapa.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa que un hombre se sube al escenario mientras el grupo de Heidy Infante está tocando y el sujeto empieza a tocar a la cantante y sus músicos.

La nieta de Pedro Infante reacciona le quita la mano al hombre, le da un ligero toque en los glúteos y el sujeto se voltea y la toca la zona íntima a la cantante, ella se defiende y el hombre la ataca y la golpea de forma brutal.

¿Quién es el hombre que agredió a Heidy Infante?

Heidy Infante ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y en su perfil de Facebook ella compartió una publicación en la que algún usuario hizo público el nombre y el perfil del sujeto que la agredió.

Heidy Infante anunció que ya interpuso una denuncia por abuso sexual contra Yian Lopez Semanat. “Se le acusó por delito sexual porque me lastimó, me mordí, me golpeó a puñetazos. Voy a proceder por abuso sexual”, dijo la cantante.

La nieta de Pedro Infante comentó que el hombre es de origen cubano y que es conocido por cantar en varios grupos, “pensaron que iba conmigo y se trepó a querer cantar, pero nadie le dio autorización”, comentó la cantante.

En el perfil de Facebook que se difundió con su nombre, en la descripción aparece que es un músico independiente nacido en Cuba y que estudió en Conservatorio de Música Esteban Salas y que actualmente radica en la Ciudad de México.