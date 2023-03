Heidy Infante exhibe golpes y mordidas que le dejó el hombre que la atacó: "Pido justicia" (VIDEO)

La cantante Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, sufrió abuso y fue brutalmente golpeada por un hombre que la agredió durante su presentación en Iztapalapa este fin de semana.

¿Qué le pasó a Heidy Infante durante la presentación en Iztapalapa?

Heidy Intante, nieta de Pedro Infante, se presentó este fin de semana en el aniversario del Mercado de Escuadrón 201 en Iztapalapa, sin embargo, durante el show un hombre moreno se subió al escenario y comenzó a tocar a los músico de Heidy de su agrupación la Nueva Sonora Dinamita.

El hombre le tocó la zona íntima a Heidy Infante y ella reaccionó aventándolo, pero este fue muy violento y le dio una golpiza a la mujer.

“En la parte íntima me aprieta y estoy muy lastimada, me mete un puñetazo aquí (señala la frente”. El tipo me jalonea y me pega donde sea”, dijo la nieta de Pedro Infante en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Heydi Infante muestra las heridas que le dejó el agresor

Heidy Infante mostró en el programa de Gustavo Adolfo Infante las fotos de las heridas y lesiones que le dejó el hombre que la atacó.

Aseguró que en la parte de la espalda tiene mordidas que le dejó el sujeto, señaló que tiene que usar collarín por el golpe que le dio.

Estoy muy lastimada me dio unas mordida en la parte de atrás, tiene unos dientes enormes, me mordió y me golpeó Heidy Infante

Asimismo, Heidy Infante señaló que ya levantó la denuncia por abuso sexual ante las autoridades. "Pido justicia... Se le acusó por delito sexual porque me lastimó, me mordí, me golpeó a puñetazos. Voy a proceder por abuso sexual”, dijo la cantante