¿Horacio Villalobos es sacado de La Academia por petición de Mónica Naranjo? Esto se sabe

Este fin de semana Mónica Naranjo se presentó en La Academia, junto con los alumnos del programa, sin embargo, el único de los jueces que no se vio durante el show de la artista española fue Horacio Villalobos.

La periodista Angélica Palacios dijo que Mónica Naranjo pidió que Horacio Villalobos no estuviera presente durante su actuación, ya que han tenido diferencias en el pasado.

“Mónica Naranjo hizo valor de su espacio en La Academia, dijo ‘ok, yo estoy en La Academia pero quiero fuera a este señor, no quiero que se acerque a mí, no quiero que esté él ahí cuando yo cante, cuando yo esté con los muchachos, cuando yo llegue al foro, no lo quiero ver’”, contó Angélica Palacios en su canal de YouTube.

Sin embargo, también corre la versión de que fue Horacio Villalobos, quien no quiso estar presente en el show de Mónica Naranjo en La Academia, debido a las diferencias que tienen.

Así habría empezado la enemistad de Horacio Villalobos y Mónica Naranjo

De acuerdo con la periodista la enemistad entre Horacio Villalobos y Mónica Naranjo habría empezado porque la cantante dijo en una entrevista para Rolling Stone que ella revolucionó la industria de la música en México.

“Por modesto que suene, el mercado mexicano cambió a raíz de mi aparición, se trataba de un mercado poco pluralizado; en un país en el que imperaba la música norteña y de repente aparece una niña de 19 años con el pelo bicolor y un corpiño con alerones, cantando una canción a ritmo disco-pop que dice ‘el amor coloca’, creo que llené un hueco y eso se demuestra en la cantidad de imitadores que surgieron”, dijo la artista.

Horacio Villalobos criticó a la cantante por dichas declaraciones: “Esta mujer piensa que somos imbéciles los mexicanos, ¿por qué? Porque hace años dio una entrevista para la Rolling Stone donde habló pestes de nuestro país.

“Entonces, en la conferencia de prensa que realizó para hablar de su concierto en el Auditorio Nacional llevaron una copia fotostática de una disculpa por parte de la periodista Lucía Echevarri, quien escribió ese artículo, donde lo único que explica es que, ‘sí, perdón’, la metáfora que utilizó para comparar a Mónica Naranjo con Hernán Cortés respecto de su conquista del mercado mexicano pues que no había sido la adecuada, pero nunca habló en esa disculpa de los horrores que dijo Mónica Naranjo en esa entrevista, donde describía a México como un país subdesarrollado, donde hablaba de cosas muy nefastas, eso nunca lo tocaron”.

