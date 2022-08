Hospitalizan de emergencia a Tony Meléndez, cantante de Conjunto Primavera ¿Qué le pasó?

El vocalista del Conjunto Primavera, Tony Meléndez, fue hospitalizado de emergencia, por lo que la agrupación tuvo que cancelar sus presentaciones para que el artista se recupere.

A través de sus redes sociales, Tony Meléndez publicó un video desde la cama de hospital para informar a sus seguidores de su estado de salud.

“El día de hoy y mañana teníamos unas presentaciones en Ojocaliente y Fresnillo, Zacatecas, pero tuve un problema médico que me impide formar parte, por lo que en esta ocasión les mando un mensaje haciéndoles saber que desafortunadamente el médico no me permite ir a estos compromisos”, dijo Tony Meléndez en su video.

Sin embargo, el cantante de Conjunto Primavera no reveló las razones por las que terminó hospitalizado.

El vocalista de Conjunto Primavera también aseguró que esperan poder reagendar los compromisos que quedaron pendientes por esta urgencia médica.

“Esperemos que un futuro se me permita reagendar estas fechas que tengo con ustedes, y más que nada les pido compresión, son temas médicos que desafortunadamente no los tiene uno contemplados y en esta ocasión me resulta imposible poder ir a cantarles a todos ustedes, les mando un saludo muy especial”, señaló el cantante.