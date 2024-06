'House of the Dragon': Así reaccionan al estreno de la segunda temporada

Este domingo, llegó el primer capítulo de House of the Dragon, la exitosa precuela de Game of Thrones que explora la historia de la Reina Rhaenyra, quien se encuentra en pleno conflicto con el Rey Aaegon.

El público se emocionó desde tmprano por la llegada de la nueva temporada, pues fue en 2022 cuando conocimos la historia de House of The Dragon, con los personajes que han logrado conquistar al público por completo.

La realidad es que Game of Thrones ha sido una de las series más importantes en la televisión, al enaltecer el género de fantasía y llevarlo a nuevas alturas, como solo han sabido hacer cintas como El Señor de los Anillos. Así, los fanáticos de la fantasía medieval han esperado con ansias la historia sobre la obra de George R. R. Martin, al grado de considerarlo una experiencia religiosa:

ITS OFFICIALLY HOUSE OF THE DRAGON SUNDAY pic.twitter.com/i0651nbGoB — westerosies (@westerosies) June 16, 2024

te puede interesar INAH desmiente las FOTOS virales de 'House of The Dragon' en el Castillo de Chapultepec

Desde temprano se hizo presente la emoción por el primer capítulo de la temporada, con el que se inauguran los estrenos de cada domingo.

LLEGÓ EL DÍA, HOY DESPUÉS DE 2 AÑOS DE ESPERA SALE LA SEGUNDA TEMPORADA DE HOUSE OF THE DRAGON, DALE DRAGÓN pic.twitter.com/CRyY66rPEb — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) June 16, 2024

Finalmente, sabremos qué sucederá en Westeros durante la sangrienta guerra civil entre los consejos Verde y Negro, por lo que descubriremos al siguiente regente que ocupará el Trono de Hierro. Los fanáticos de la historia, ya tenían claro que el apoyo es para Rhaenyra Targaryen como la legítima reina.

Mañana vuelve House of the Dragon pic.twitter.com/CeYQSyEdnm — Sara (@SMmad90) June 15, 2024

Otros aplauden que en esta historia, se puede apagar la brújula moral y no se juzgan los momentos más oscuros en las acciones de los personajes, al tratarse de una historia cruda de guerra llena de traciones y estrategia.

PSA: lo cool de House of the Dragon es que ningún lado es 100% bueno ni 100% malo. Aquí no nos ponemos moralistas aquí apoyamos los crímenes de guerra de los personajes que nos caen bien y somos hipócritas condenando a los que nos caen mal.



Habiendo dicho eso: pic.twitter.com/0Z0aMdJFYr — ana⁴⁴ (@anapau_villa) June 17, 2024

La verdad es que desde que llegó el estreno, el públicó mostró su emoción.

Gritos de perra loca aaaaaaaaaa empezó the house of the dragon pic.twitter.com/8Y4mtOaloS — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) June 17, 2024

El público no se encuentra decepcionado por el nuevo capítulo de House of the Dragon.

El capítulo 1 de House of the Dragón T2 es una JOYA. Lo AME. Esta lleno de referencias. Y transmite mucho dolor en los dos bandos ante la guerra. La contraposición donde ninguno de los dos es bueno o malo me encanta. Y Emma D’Arcy y Olivia Cook vuelan. HOTD ESTA DE VUELTA! 🖤💚 pic.twitter.com/NjO5U1Lcn5 — La Venganza de los Electroalces Pop (@Electroalces) June 17, 2024

Incluso, hay spoilers sin contexto de las escenas más llamativas para la audiencia.

no context house of the dragon s2ep1 #hotd pic.twitter.com/NyketCQDrZ — bea (@bearraas) June 17, 2024

Y es que muchos esperaban la llegada de la escena "Sangre y queso", la cual esperaban tuviera la misma fuerza de la "Boda Roja", aunque no fue así:

Yo esperando la escena de Sangre y Queso // yo viendo la escena de Sangre y Queso pic.twitter.com/8tzuzIyu9h — Brii ✨ (@Briellaxbook) June 17, 2024

Y se muestran los primeros rencores de la temporada.

Memes de House of the Dragon. X

Sin lugar a dudas, House of the Dragon dará mucho de qué hablar entre los amantes de la serie, disponible a través de HBO MAX.