La Casa del Dragón 2: Estos son los personajes nuevos de la precuela de Game of Thrones

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y esto aplica para todo, en este caso hablamos del esperado estreno de la segunda temporada de “La Casa del Dragón”, que es la precuela del arrollador éxito de HBO, Game of Thrones.

La primera temporada de “House of the Dragon” se entregó se estrenó en agosto de 2021 y lleva la historia de la Casa Targaryen, con al menos dos siglos antes de que se desatara la “Guerra de los cinco reyes”, se trata de cómo entre los propios miembros de la familia pelean por el Trono de Hierro, reclamándose legítimos herederos y casi extinguiendo al linaje.

Luego de 10 capítulos, de ver personajes como lo son Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower, Daemon Targaryen, Ser Criston Cole, Rhaenys Targaryen, Lord Corlys Velaryon, Aemond Targaryen, Mysaria, Aegon Targaryen, Ser Otto Hightower y Baela Targaryen, van a regresar a la pantalla, pero hay caras nuevas a las que se les debe poner atención.

La Casa del Dragón 2, nuevos personajes Foto: Especial

Nuevos personajes de “La Casa del Dragón”

Alys Rivers que será interpretada por Gayle Rankin, se trata de una persona con habilidades místicas que es importante para el bando de los verdes. Ser Simon Strong será interpretado por Simon Russell Beale, Ser Gwayne Hightower por Freddie Fox y Alyn of Hull que tendrá vida gracias a Abubakar Salim.

Freddie Fox, interpreta a Ser Gwayne Hightower Foto: Wikipedia

Qué más hay de la precuela de “Game of Thrones”

La serie va a contar con ocho episodios, se va a estrenar el próximo domingo 17 de junio, pero no hay de qué preocuparse, pues se ha confirmado que habrá una tercera temporada, así que eso da a suponer que nada habrá acabado aún en esos ocho capítulos.

Se filtraron los títulos de dos de sus episodios, el primero llevará por nombre “Hijo por hijo” y el cuarto “Danza de Dragones”.