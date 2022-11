Hugo Sánchez muestra su legado a nuevas generaciones

El documental Hugo: El Gol y la Gloria es una crónica desde los inicios del astro del futbol Hugo Sánchez en los Pumas, su trascendental paso por el equipo del Real Madrid de España, sus caídas profesionales y personales, así como compartir consejos sobre la mentalidad que tuvo para lograr el éxito y convertirse en una de las leyendas mexicanas del balompié en el mundo.

“Es interesante dejar este documental para que lo vean las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de verme jugar, y así de esa manera los padres o los abuelos les dirán: ‘Mira, este señor fue un gran jugador de futbol’, y con esta película dejamos una referencia importante”, compartió en entrevista con La Razón.

La película dirigida por Francisco Javier Padilla, aporta una mirada íntima, ya que se ven las batallas internas y externas de un hombre que impactó a México y el mundo, por su habilidad en este deporte; marcó huella en la historia contemporánea.

El documental cuenta con testimonios que van desde jugadores de futbol, comentaristas y hasta empresarios.

“Me interesó mostrar mi otro lado, una cosa es que sea conocido en el tema del futbol, como jugador o director técnico, pero también enseñar mi lado personal y humano con mi familia, mis amigos y con la gente que me conoce, soy auténtico y me gusta mostrarme tal cual soy en la vida real; de hecho, fue abrirme a toda la gente y me da gusto que no sólo en México lo vean, sino también en más de 300 países donde se va a ver este documental, lo hice para que conozcan al ser humano que soy”, confesó el pentapichichi.

Este proyecto no se limita a mostrar la historia de Hugo Sánchez, ya que también hay diferentes voces como la de los directores técnicos Bora Milutinović y Miguel Mejía Barón, excompañeros de futbol tanto en el Real Madrid como en la Selección Mexicana y comentarios de Christian Martinoli, Fernando Schwartz y David Faitelson, entre otros.

“Agradezco a todos los que participaron en este documental, por un lado a mi familia, amigos y algunos rivales que se prestaron y colaboraron, es algo que agradezco mucho. Fue impactante ver que está llamando la atención”, reconoció el exfutbolista.

Hugo Sánchez se retiró formalmente del futbol jugando un partido amistoso celebrado en su honor con el Real Madrid el 29 de mayo de 1997.

“Como mexicano me siento orgulloso de haber demostrado que los mexicanos somos buenos, y que somos capaces de ser o igual mejor que los mejores del mundo, desde niño me propuse ser el mejor en todo, por consejos de mi padre y procuré serlo, sé que no fui el mejor, pero estuve muy cerca de serlo, gracias a esa mentalidad de querer ser mejor en todo”, añadió.

Resaltó que algo que influyó en su carrera es haber tenido como inspiración a grandes jugadores mexicanos y extranjeros. “Decía ‘quiero ser como ellos’, mi referencia internacional fue Pelé y en México fueron Enrique Borja, Héctor Hernández, entre otros”.

Sobre el nombre del documental, que se estrena mañana en Prime Video comentó: “Me hace sentir contento y orgulloso, porque es parte de los legados que quiero dejar”, finalizó.