La influencer Chamonic, quien filtró la información de que Canelo Álvarez y Eduin Caz de Grupo Firme terminaron en pleito en los XV años de la hija del boxeador, denunció que recibió amenazas por dar a conocer dicho suceso.

A través de las redes sociales Chamonic publicó un video en el que señaló que una persona se contactó con ella para pedirle que no publicara el video del pleito entre el Canelo Álvarez y Eduin Caz.

“Yo conté de lo que estaba pasando en la fiesta del Canelo. Después de que dije lo que dije que es verdad, me llovieron miles de mensajes de la farándula en donde me dijeron que este pugilista no sabe controlar el alcohol. También me llamó una persona con la que fue a quejarse el papiringo. Nadie necesita decirme nada, dímelo tú, tienes mi número. Esa persona que fue a mitotearle ‘dile a Chamonic que no saque el video…’”, comentó la influencer en un video.

Chamonic amenaza con publicar video de pelea de Canelo y Eduin Caz

La influencer dijo que no va a sacar el video, pero que en caso de que tenga que hacerlo porque la tachen de mentirosa entonces el clip vería la luz.

“Conclusión, me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara, pero pues no lo voy a poner el video por ahorita, pero si yo empiezo a escuchar de: “Ella dijo mentiras”, pues voy a tener que sacarlo, porque no puedo permitir que me digan mentirosa, esperemos que no se comparta, pero si se comparte, pues ni modo ya no es mi problema”, señaló.

Asimismo, Chamonic contó que ya está circulando un video en el que se ve cómo empezaron a calentarse los ánimos entre Canelo Álvarez y Eduin Caz.

“Hay un video donde se ve este boxeador abrazando a este cantante y le dice alguien cuando los ve abrazados les dicen: cálmense, le quitan el micrófono al boxeador es cuando empiezan a calentarse los ánimos, lo que pasó atrás ya es otro rollo”, finalizó el video.