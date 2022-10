Ingrid Coronado revela que viuda de Fernando del Solar saqueó su departamento: "Lo tiene que regresar"

Luego de que se reveló el contenido del testamento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado rompió el silencio y aseguró que Anna Ferro, viuda del conductor, se llevó muebles y cuadros del departamento de Cuernavaca en el que vivía con el presentador.

Ingrid Coronado explicó que esa propiedad está en un fideicomiso que estaba a nombre de ella y de Fernando del Solar, y al falta él, ella es la dueña total de la vivienda.

En ese sentido señaló que Anna Ferro estaría viviendo de forma ilegal en dicha casa. “Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando que estaba pasando por un proceso y nosotros también, no había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”, dijo.

Ingrid Coronado confirma que Anna Ferro vació departamento de Fernando del Solar

Ingrid Coronado recordó que una revista de espectáculos había publicado que Anna ferro había vaciado el departamento de Cuernavaca, a lo que la conductora indicó que sus abogado le confirmaron que la viuda de Fernando del Solar se había llevado los muebles y los cuadros.

“Hubo una noticia de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada. Me imagino que eso lo va a tener que regresar”, señaló la conductora.

te puede interesar ¿Fernando del Solar dejó sin herencia a sus hijos y todo es de Anna Ferro? Esto dice su testamento

La conductora dijo que podría resolverse el asunto sin que fuera un asunto legal, si Anna Ferro regresa las cosas que se llevó e Ingrid Coronado tome posesión de la casa.

Ingrid Coronado señaló que el Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos, pues solamente les dejó un departamento que no pueden usar porque ahí vive la señora Rosalinda, abuela de los niños.