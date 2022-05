Inseguridad en carretera, mal que acorrala a muchos músicos

Hace casi tres semanas la banda de rock Moderatto denunció que un comando armado secuestró el camión que transportaba sus instrumentos en la carretera México-Puebla. Los delincuentes encapucharon y privaron de la libertad a tres trabajadores en la bahía de descanso de la caseta de Chalco para más tarde liberarlos en una terracería. El transporte fue hallado en un corralón completamente vacío en el estado de Puebla y ocho días después recuperaron el equipo.

Lo anterior, no sólo ha afectado ha Moderatto, la inseguridad en las carreteras de México es un mal que cada vez más golpea a las agrupaciones de música, las cuales han optado por extremar medidas. Ya han sido víctimas de atracos Café Tacvba, Molotov, Matute, Bronco y Samo, entre otros.

“Es terrible porque uno se siente mal, son tus herramientas de trabajo, es una realidad con la que ya estamos viviendo en todos los ámbitos y qué terrible que no haya una seguridad en la vida diaria. Es equivalente a estos asaltos en transporte público, en combis. Es esta imposibilidad y frustración total de saber que no estás seguro, ya ni hablar de lo que ha sucedido con mujeres en este país. Es terrible el nivel de inseguridad”, declaró en entrevista con La Razón el guitarrista de Moderatto, Marcello Lara.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) el robo a transportes de carga aumentó 10 por ciento el primer trimestre del 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021, al pasar de los tres mil cuatro casos a los tres mil 302, principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Puebla.

Del 22 de febrero del 2018 al 31 de diciembre del 2021, las carreteras más peligrosas en México fueron el Libramiento Sur de Celaya, Autopista Salamanca-Celaya y Pénjamo-Irapuato-Guanajuato con mil 396 carpetas de investigación, la Carretera Orizaba-Veracruz, Carretera La Antigua-Veracruz-Sayula de Alemán y Autopista Córdoba –Veracruz con 531 carpetas y la Autopista México-Querétaro y Querétaro-Celaya con 72, según cifras de la Fiscalía General de la República documentadas en el reporte estadístico 2021 de la Asociación Nacional de Transporte Privado.

En el caso de la banda Camilo Séptimo sus integrantes han optado por cambiar de rutas cuando hacen alguna presentación y extreman precauciones.

“A nosotros no nos ha pasado, pero sí hemos ido con cuidado, hace unos días que fuimos a un tokin cambiamos la ruta para ser precavidos, porque realmente el peligro está ahí, pero hay que continuar haciendo música tomando la mayor cantidad de precauciones posibles”, afirmó en conversación con este diario Luigi Jiménez, bajista de Camilo Séptimo.

Lara, de Moderatto, compartió que entre el gremio han tratado de crear una red de apoyo, pero hasta ahora es lo único que existe.

“A partir de lo que le pasó a Café Tacvba y a Molotov sí hay como una red de apoyo para tal. Cuando les ocurrió les ofrecimos todo nuestro apoyo, ellos inmediatamente se solidarizaron con nosotros cuando nos robaron. El grupo Reik, que tocó en la misma feria que nosotros (la de Puebla), también estuvo muy pendiente de que no fuera a pasarle lo mismo. En fin, sí hay una red de solidaridad del gremio, pero en realidad no hay nada más”, apuntó Marcello Lara.

Otras bandas que han resultado afectadas son Molotov que fue víctima de robo en 2017 en el Estado de México. El camión que transportaba su equipo, valuado en 200 mil dólares, fue interceptado a la altura de Ixtlahuaca por tres sujetos armados cuando se dirigía a Morelia. Poco tiempo después el equipo fue hallado en la colonia La Concepción de los Baños, cerca de la zona donde fue atracado.

El grupo Bronco denunció en 2020 el hurto de una camioneta que transportaba sus instrumentos. El atraco fue en Apaseo el Grande cuando se dirigían a Celaya, Guanajuato. Dos años después, la banda fue blanco de la delincuencia por segunda ocasión en ese mismo estado.

Café Tacvba reportó en 2019 el robo de su equipo en la carretera Puebla-Córdoba cuando se dirigía a Quintana Roo. Dos años después, Periódico Central, medio local poblano, publicó que el sonidero Sonido Fania 97, uno de los más populares de la entidad, presuntamente ocupaba el equipo de la banda de rock y que había sido apadrinado por el crimen organizado en el estado.

Omar Rojas, titular del sonidero, mandó saludos a Café Tacvba en una transmisión que se llevó a cabo en Facebook, esto después de percatarse de que la banda de Ciudad Satélite estaba conectada viéndolo. Rojas concluyó su show con el tema “Eres” mientras decía en el micrófono: ”Ahí está, para que no se quejen… y no es burla, pero todo se lo dejamos a las autoridades”.

También en 2019, la banda Matute fue atracada cuando regresaba de Puebla. Jorge D’Alessio, fundador de la agrupación, aseguró que los delincuentes secuestraron a los miembros del staff por cuatro horas. Samo, exvocalista de Camila, también fue víctima de la delincuencia ese mismo año en la misma entidad.

Debido a esta situación Moderatto ha optado por no ir a ciertos estados. ”Hace muchísimo tiempo que no vamos a tocar a Tamaulipas y hace 10 o 12 años era de nuestros mercados más amplios. En toda la franja fronteriza tocábamos una, dos o tres veces al año. Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo toda esa zona y hace más de 10 años que no vamos”, declaró Lara.

Choferes bajo amenaza

Un transportista de carga consultado por La Razón compartió la situación que enfrentan diariamente y aseguró que existe un modus operandi. “Ya saben hasta lo que llevas, ¿por medio de quién?, quién sabe, pero ya casi casi vas puesto, porque de repente te salen camionetas de la nada o en motos. Ya van con armas, se te emparejan y hacen que te pares, si no, te disparan. Del tramo de aquí de Querétaro, hasta La Piedad, y hasta Guadalajara está bien pesado, de hecho ya hasta en el día da miedo circular. Tú te paras en una gas o en un Oxxo para comprar tus víveres y ahí mismo te abordan o ya sobre la marcha”, dijo Edgar González.

El chofer afirmó que no denuncian porque los asaltantes los amenazan. “No puedes hacer denuncias. Haces tu declaración por lo del seguro”, apuntó.

Contó que una vez le quitaron un camión en Veracruz: “Me tuvieron secuestrado día y medio, llevaba pantallas y DVD. Afuera del Coppel me bajé del carro con los papeles y me salió un güey con un arma y me dijo: ‘no te muevas, ya chingó a su madre, tocas el satelital y te mueres’, y te empiezan a meter miedo psicológico. Te dicen: ‘Si cooperas no hay pedo, no te va a pasar nada, te vamos a dejar que vuelvas con tu familia’, te amarran y te meten a los carros tapado de la cara y te andan paseando. Cuando son manchados sí te golpean, hay unos que hacen que tomes a fuerza, te drogan, para que cuando vayas a hacer tu declaración vayas mal”, narró.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 la mayor parte de los robos a transportistas fue con violencia, el 84.6 por ciento. El año pasado se reportaron ocho mil 762 carpetas de investigación, pero ante esta situación, los músicos sólo dicen: “el show debe continuar”.