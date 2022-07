Fofo Márquez tendrá que hacer trabajo comunitario por cerrar vialidad, afirma Alcalde de Guadalajara

En días recientes, el influencer Fofo Márquez cerró una de las principales vialidades de Guadalajara, Jalisco. El joven compartió su acción en redes sociales, hecho que molestó a los internautas y ciudadanos de dicha entidad.

Tras darse a conocer los hechos, el alcalde de la localidad se lanzó contra el influencer, asegurando que su disculpa pública no sería suficiente para "pagar por su delito".

Cabe señalar que Márquez cerró la vialidad en el puente Matute Remus "con dinero", por lo que Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara dijo que el joven debería hacer trabajo comunitario.

"No es suficiente la disculpa, debe venir a pagar su delito con trabajo comunitario: barrer calles, limpiar algún espacio... Que se ensucie sus manitas... Debe hacer trabajo comunitario, no me interesa la multa", aseguró Pablo Lemus.

Estas declaraciones se dan luego de que el influencer se disculpara en redes sociales y asegurara que cubriría la multa que le fuera impuesta con tal de seguir en la entidad.

No obstante, el alcalde aseguró que no era suficiente con la disculpa de Fofo Márquez. "Este tipo de payasadas y este tipo de atentados contra Guadalajara se van a castigar, que nos espere el jovencito pronto... Vamos a localizar a este joven, no podemos dejar que esta situación se quede impune. Que sepa este tiktoker que pronto le va a caer la policía para que nos platique qué fue lo que hizo", advirtió.

Además, comentó que tomarán medidas para que ninguna otra vialidad sea cerrada por creadores de contenido.