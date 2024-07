Irina Baeva seguirá siendo 'Aventurera', confirma Juan Osorio: 'el barco no se hunde'

Hace unos días se anunció que Irina Baeva había sido despedida de la nueva versión de “Aventurera” producida por Juna Osorio, por su mediocre desempeño dancístico, sus nulas capacidades de canto y porque estaba más tiesa que una tabla. Incluso se había filtrado el nombre de la famosa que iba a sustituir a la soviética. No obstante, tal parce ser que al papá de Emilio Osorio le dio “frío” y lo regañaron sus patrones, pues ahora salió a decir que la rusa seguirá en la obra.

Cabe recordar que a todo México le dio asco el desempeño de Irina Baeva como “Aventurera” y que hasta Niurka salió a burlarse de ella: "El diagnóstico esperado por todos mis bebé nius: Irina no es vedette... Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa pa' atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre", expresó la cubana.

Así luce Irina Baeva @irinabaeva1 en la piel de ‘Elena Tejero’, junto a Olga Breeskin, Daniel Elbittar @danielelbittar y un gran elenco en el regreso del musical de teatro ‘Aventurera’, producción de Juan Osorio, que hará homenaje a Carmen Salinas. Estreno: 20 de junio en #CDMX pic.twitter.com/fs5c4H98Fw — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) May 27, 2024

Tras todas las críticas y pocas ventas de boletos, Juan Osorio le dio una entrevista Televisa Espectáculos, en la que dio a conocer que Irina Baeva ya no sería la “Aventurera” y que sería reemplazada. Dijo que la identidad de la famosa iba a ser revelada el próximo 18 de este mes.

No obstante, justo este jueves el programa de Kadri Paparazzi dio a conocer la identidad de la mujer que aparentemente será el reemplazo de la famosa rusa y novia de Gabriel Soto en “Aventurera”. De acuerdo con lo que dijeron los conductores, la famosa que reemplazará a Irina Baeva será ni más ni menos que la argentina Pía Sanz.

Ahora, la periodista Maria Luisa Valdes Doria afirmó que Juan Osorio aseguró en conferencia de prensa que Irirna Baeva seguirá siendo la “Aventurera”:

Continúa @irinabaeva1 como aventurera, dice @osoriojua que no se raja pic.twitter.com/uy5q9bGMvx — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) July 12, 2024

“Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina, ha tenido una fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo no la he visto dudar de su trabajo, de su baile”, señaló.

Por su parte, Irina Baeva le agradeció el respaldo a Osorio y dijo: “Gracias Juan de verdad por la confianza, te lo dije desde el día uno, te lo digo ahorita, todo el elenco, la verdad es que no me puedo sentir más bendecida”.