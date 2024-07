Afirman que Irina Baeva le hizo brujería a Gabriel Soto por presuntamente haberla dejado

Tal parece ser que Irina Baeva está recurriendo a artes oscuras soviéticas heredadas por los acólitos de Baba Yaga, pues se afirmó que la rusa le habría hecho brujería a Gabriel Soto tras presuntamente haberla abandonado.

Esto se dio a conocer luego de que Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia tras sufrir fuertes dolores en el pecho y la cabeza que lo obligó a cancelar una función de teatro.

Pobre Irina Baeva, que alguien la lleve a hacerse una limpia a Catemaco. Bien dicen que las piltrafas infieles como Gabriel Soto NUNCA cambian. Bien lo dijo la mamá de Geraldine. pic.twitter.com/9R01leWDDI — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) June 26, 2024

"Se quedó ahí porque la presión que traía era altísima y ya estaba en riesgo. Sabemos que lo canalizaron y está en emergencias, le tienen que hacer varios estudios. Primero está la salud de nuestro hermano Gabo, tengo 30 años de gozar de su amistad y es un hombre noble, trabajador", señaló el productor de la obra “El precio de la fama”.

De acuerdo con los reportes, el famoso tuvo hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria parcial. Gustavo Adolfo Infante aseguró que el actor ya estaría fuera del hospital, pero dijo que su estado de salud es reservado.

Ahora, Irina Baeva fue captada por la prensa saliendo de un domicilio a bordo de una camioneta negra; muy digna no le dirigió la palabra a los reporteros, como si demostrara que no le interesa la salud del hombre que se supone que es su novio y futuro esposo.

🫣 ¡Irina Baeva le dice adiós a “#Aventurera”!



El productor Juan Osorio dijo que próximamente presentará a una nueva actriz, luego de la ola de críticas que se suscitaron desde el estreno de la obra, ya que muchos aseguraron que Irina "NO BAILA".



Usted opine 🤷 pic.twitter.com/o4dOab8cQy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 5, 2024

Posteriormente, Michelle Rubalcava señaló en una transmisión que cada día está más fuerte el rumor de la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, pero que aún no lo dan a conocer por indicación de su televisora.

Sumado a eso, el ex colaborador de "Venga La Alegría" resaltó que en las últimas horas han iniciado rumores en los que se asegura que Irina Baeva le estaría haciendo brujería al amiguito de Cecilia Galliano.

"Por ahí andan soltando las malas lenguas que Irina pudo haber hecho un trabajo con unas energías extrañas para que esto le pasara a Gabriel, porque está tan enojada que ya no están juntos, de que la mandó a mandó a volar y que, a parte él está triunfando en la obra y a ella no le fue bien en Aventurera", contó el comunicador de farándula.

"Yo me pongo a pensar: ¿no será brujería esto que le pasó a Gabriel? Piénsenlo, analícenlo, pónganse a pensar, cómo alguien a quien le está yendo súper mal, obviamente no iba a dejar que a la otra persona le vaya bien, cuando me dijeron que Gabriel fue quien la mandó a la fregada", remarcó.

Hasta ahora, Irina Bavea no ha desmentido los rumores que la acusan de hacerle brujería a Gabriel Soto, pero los fans esperan que salga a negarlos… o que también el lance un hechizo a Juna Osorio por correrla de “Aventurera”.