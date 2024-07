¿Quién es la nueva 'Aventurera' que va a reemplazar a Irina Baeva?

Para nadie fue sorpresa que Irina Baeva iba a fracasar como la nueva “Aventurera”, pues desde que la obra producida por Juan Osorio se estrenó, todo el mundo criticó a la soviética por sus nulas capacidades dancísticas, estar más tieza de que Tabón de “Ed, Edd y Eddy” y porque además no canta ni por error. Por ello se anunció que la presunta ex novia de Gabriel Soto ya fue despedida y que su reemplazo ya está lista para enseñarle a la rusa como moverse como Niurka manda.

Y justamente fue Niurka una de las personas que más criticaron el desempeño de Irina Baeva, de quien dijo que ella nunca ha sido una actriz ni mucho menos cantante y bailarina.

"El diagnóstico esperado por todos mis bebé nius: Irina no es vedette... Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa pa' atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre", dijo Niurka.

Niurka le dijo a Juan Osorio que deje de creer que es alguien que sabe de espectáculos y que le baje a su soberbia, por lo que le pidió tanto a él como a su equipo de producción que se “aprendieran la de chambear” y le advirtió que en los próximos meses se viene una obra con la que "van a temblar", refiriéndose a "Perfume de Gardenias".

Ella es el reemplazo de Irina Baeva en 'Aventurera'

Todo esto mientras fulminaba a Irina con una pequeña pero devastadora frase: "No, Juan, lo que tocas no lo haces oro, el talento tiene que estar porque a la audiencia jamás la podrán subestimar. El diagnóstico esperado por todos, perdón no lo puedo dar en ruso pero mira, 'Irina no es vedette, entonces lo digo en español, ¿bailas?'”, humilló.

Tras todas las críticas y la baja afluencia de público que se ha reportado en redes sociales, La producción de “Aventurera” decidió reemplazar a Irina Baeva por una artista que no estuviera tiesa.

En entrevista par Televisa Espectáculos, Juan Osorio dio a conocer que Irina Baeva ya no será la “Aventurera”. Lamentablemente, va a ser hasta el próximo 18 cuando se revela la identidad de la nueva protagonista de la clásica obra musical.

Aunque Juan Osorio no dio detalles respecto a por qué se tomó la decisión de despedir a Irina Baeva, se especula que se debió a la baja venta de boletos y todas las críticas y hate que recibió la rusa en las funciones.