Irina Baeva le responde a Niurka por burlarse de su debut como 'Aventurera'

Irina Baeva fue criticada y humillada por su mediocre debut en la nueva versión de “Aventurera”, la cual es producida por Juna Osorio, pues todo el mundo crítico a la rusa por no cantar y tener nulas habilidades dancísticas, y además atacaron al productor por haber elegido como protagonista a alguien que no está a la altura del papel. Niurka fue uno de los haters más filosos, pues ella protagonizó el espectáculo en el pasado.

A través de sus historias de Instagram que Niurka subió varios videos en los que habló del desempeño de Irina Baeva, de quien dijo que ella nunca ha sido una actriz ni mucho menos cantante y bailarina.

Quién opina que hasta el #DoctorSimi tiene más ritmo que #IrinaBaeva bailando en #Aventurera ?



Hagámoslo justo y voten:

🔄 RT: Doctor Simi

💟 Irina Baeva pic.twitter.com/AZmxpM91D5 — Breaking it News (@breakingitnews) June 25, 2024

"El diagnóstico esperado por todos mis bebé nius: Irina no es vedette... Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa pa' atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre", dijo Niurka.

Niurka le dijo a Juan Osorio que deje de creer que es alguien que sabe de espectáculos y que le baje a su soberbia, por lo que le pidió tanto a él como a su equipo de producción que se “aprendieran la de chambear” y le advirtió que en los próximos meses se viene una obra con la que "van a temblar", refiriéndose a "Perfume de Gardenias".

Todo esto mientras fulminaba a Irina con una pequeña pero devastadora frase: "No, Juan, lo que tocas no lo haces oro, el talento tiene que estar porque a la audiencia jamás la podrán subestimar. El diagnóstico esperado por todos, perdón no lo puedo dar en ruso pero mira, 'Irina no es vedette, entonces lo digo en español, ¿bailas?'”, humilló.

¿Realmente Irina Baeva quería estar en "Aventurera"?



El vestuario parece de los de rebaja en la Merced o la Lagunilla.



Este producto se ve bastante barato en todos los aspectos. pic.twitter.com/YwmsTCXAWd — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 21, 2024

Ahora, Irina Baeva sacó toda la actitud que aprendió en la antigua Unión Soviética y le respondió a su camarada cubana de una forma que muchos consideran madura, pero otros muy tibia:

"La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva, porque eso nos hace ser mejores y creo que ahí estamos siempre para escucharla y para corregir cositas y para trabajar más y para dar lo mejor de nosotros", dijo la rusa.

Irina Baeva pidió que no la comparen con otras actrices que hayan protagonizado “Aventurera”, ya que asegura que esta versión de la obra está basada en la película original protagonizada por Ninón Sevilla.

"Nuestra Aventurera es diferente, nuestra Aventurera es el libreto original, tampoco hay que compararla con las anteriores puestas en escena, no tenemos por qué parecernos a esas puestas y además en cuanto al baile, yo soy actriz, entonces creo que estaría interesante que vieran el trabajo actoral que se hace arriba del escenario", remarcó, posiblemente desatando risas a Niurka.